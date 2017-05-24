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24 мая 2017, 22:25 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Футболисты минского «Динамо» сыграли вничью с «Шахтером» в чемпионате Беларуси

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» пропустили гол на последней минуте игры 10-го тура чемпионата Беларуси и упустили победу в матче с «Шахтером», завершив матч со счетом 2:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В начале второго тайма встречи на минском стадионе «Трактор», которую посетили 4,5 тыс. болельщиков, подопечные главного тренера Сергея Гуренко вели — 2:1. Минчане контролировали ситуацию на поле и могли отличиться голами еще несколько раз. Однако на четвертой добавленной минуте игры нападающий «Шахтера» Сергей Хижниченко нанес точный удар головой, который помог «горнякам» избежать поражения — 2:2.

В другом матче 10-го тура зафиксирован неожиданный результат: могилевский «Днепр» нанес поражение на своем поле финалисту Кубка Беларуси брестскому «Динамо» — 1:0.

«Игрокам необходимо действовать активнее, особенно в концовке. Самоотдача, в любом случае, у динамовцев высокая. Однако побеждает в матче команда, которая меньше ошибается», — отметил наставник минского «Динамо» Сергей Гуренко.

Турнирную таблицу чемпионата Беларуси по футболу возглавляет солигорский «Шахтер», который после 10 матчей имеет в своем активе 23 очка. На игру меньше провели действующие чемпионы страны футболисты БАТЭ. Команда Александра Ермаковича с 20 очками занимает второе место. Борисовчане 26 мая сыграют на выезде против «Витебска».

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БАТЭ победил минское «Динамо», «Шахтер» выиграл у футболистов «Слуцка» в чемпионате Беларуси

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ победил минское «Динамо» с минимальным счетом 1:0 в центральном матче 9-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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