Футболисты минского «Динамо» сыграли вничью с «Шахтером» в чемпионате Беларуси

В начале второго тайма встречи на минском стадионе «Трактор», которую посетили 4,5 тыс. болельщиков, подопечные главного тренера Сергея Гуренко вели — 2:1. Минчане контролировали ситуацию на поле и могли отличиться голами еще несколько раз. Однако на четвертой добавленной минуте игры нападающий «Шахтера» Сергей Хижниченко нанес точный удар головой, который помог «горнякам» избежать поражения — 2:2.

В другом матче 10-го тура зафиксирован неожиданный результат: могилевский «Днепр» нанес поражение на своем поле финалисту Кубка Беларуси брестскому «Динамо» — 1:0.

«Игрокам необходимо действовать активнее, особенно в концовке. Самоотдача, в любом случае, у динамовцев высокая. Однако побеждает в матче команда, которая меньше ошибается», — отметил наставник минского «Динамо» Сергей Гуренко.

Турнирную таблицу чемпионата Беларуси по футболу возглавляет солигорский «Шахтер», который после 10 матчей имеет в своем активе 23 очка. На игру меньше провели действующие чемпионы страны футболисты БАТЭ. Команда Александра Ермаковича с 20 очками занимает второе место. Борисовчане 26 мая сыграют на выезде против «Витебска».