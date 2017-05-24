«Монако» объявил о переходе Тилеманса из «Андерлехта»

По неофициальным данным, сумма трансфера составила € 23 млн. За монегасков бельгийский футболист будет выступать под 17-м номером.

За «Андерлехт» Тилеманс в общей сложности провёл 185 матчей, забил 35 голов и сделал 31 голевую передачу. В прошедшем сезоне помог команде выиграть чемпионат Бельгии.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Сити», «Интера» и «Эвертона».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">Ravi de faire partie de cette équipe l'année prochaine! ⚪? Thrilled to be a part of this team next year! ⚪? <a href="https://twitter.com/AS_Monaco">@AS_Monaco</a> <a href="https://t.co/kqjV5O76aH">pic.twitter.com/kqjV5O76aH</a></p>— Youri Tielemans (@ytielemans) <a href="https://twitter.com/ytielemans/status/867451449613180928">24 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">? L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Youri Tielemans jusqu’en 2022 !!! <a href="https://twitter.com/hashtag/WelcomeToMonaco?src=hash">#WelcomeToMonaco</a> <a href="https://t.co/BcMOexXCnG">pic.twitter.com/BcMOexXCnG</a></p>— CHAMPIONS ? (@AS_Monaco) <a href="https://twitter.com/AS_Monaco/status/867448914038968320">24 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>