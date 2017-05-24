«Ширак» завоевал второй в истории Кубок Армении

Дубль в финале оформил нападающий Кириан Нвабуезе, забивавший на 6-й и 38-й минутах, ещё один гол на счету 17-летнего полузащитника Вагана Бичахчяна (28-я минута), который в прошлом году был на просмотре в московском ЦСКА.

«Ширак» стал двукратным обладателем Кубка Армении. Ранее команда завоёвывала трофей в сезоне-2011/12. Рекордсменом по числу завоёванных Кубков является «Пюник» — на счету ереванского клуба восемь побед в турнире.