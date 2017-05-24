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24 мая 2017, 21:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ширак» завоевал второй в истории Кубок Армении

«Ширак» разгромил «Пюник» в финальном матче Кубка Армении. Встреча прошла в Ереване и завершилась со счётом 3:0 в пользу клуба из Гюмри.

Дубль в финале оформил нападающий Кириан Нвабуезе, забивавший на 6-й и 38-й минутах, ещё один гол на счету 17-летнего полузащитника Вагана Бичахчяна (28-я минута), который в прошлом году был на просмотре в московском ЦСКА.

«Ширак» стал двукратным обладателем Кубка Армении. Ранее команда завоёвывала трофей в сезоне-2011/12. Рекордсменом по числу завоёванных Кубков является «Пюник» — на счету ереванского клуба восемь побед в турнире.

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