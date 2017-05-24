Верховный суд Испании оставил в силе приговор к 21 месяцу тюрьмы для Месси

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Отмечается, что для отца спортсмена Хорхе Орасио Месси срок был сокращен с 21 до 15 месяцев. В документе говорится, что судебный орган «подтвердил приговор к 21 месяцу тюрьмы и €2,1 млн штрафа игроку “Барселоны” Месси» по обвинению «в трех преступлениях против государственной казны».

Изначально вердикт 29-летнему футболисту и его отцу был вынесен судом Барселоны в июле прошлого года. Согласно испанским законам, обвиняемому могут позволить не отбывать тюремный срок в случае, если преступление совершено впервые, а приговор не превышает двух лет.

После решения барселонского суда адвокаты футболиста заявили, что обжалуют данное решение, поскольку у них «есть основания для защиты». Спортсмен и его отец обвинялись в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в €4,1 млн. По данным прокурора, игрок не заплатил налоги с прибыли, полученной в 2007, 2008 и 2009 годах. На суде футболист заверял, что именно Хорхе Орасио Месси занимался его финансовыми делами, а он никогда не интересовался темой налогов и не обсуждал данный вопрос со своим отцом.

Месси — воспитанник футбольной академии «Барселоны», выступает в составе первой команды с 17 лет. В составе каталонского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира.

В составе сборной Аргентины нападающий завоевал серебро чемпионата мира в 2014 году и был признан лучшим игроком турнира. Форвард также является чемпионом Олимпийских игр — 2008, трехкратным серебряным призером Кубка Америки.