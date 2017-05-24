«Эспаньол» выкупил у «Валенсии» аргентинского нападающего Пабло Пьятти
МОСКВА, 24 мая —
Р-Спорт. «Эспаньол» полностью выкупил у «Валенсии» права на аргентинского форварда Пабло Пьятти, сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Барселоны.
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Пьятти подписал с «Эспаньолом» контракт до 30 июня 2020 года. Сумма отступных в соглашении 28-летнего форварда составляет 30 миллионов евро.
Пьятти в нынешнем сезоне выступал за «Эспаньол» на правах аренды. В 30 матчах чемпионата Испании нападающий забил десять голов.
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