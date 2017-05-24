«Астана» решила вернуть Деспотовича

Нападающий костанайского «Тобола» Джордже Деспотович в летнее трансферное окно вернется в «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.

25-летний сербский форвард был отдан в аренду костанайскому клубу на год, но с оговоркой, что летом столичная команда может вновь призвать его под свои знамена для усиления накануне старта в квалификации Лиги чемпионов. Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов уведомил руководство своего клуба о том, что он рассчитывает на Деспотовича и неплохо бы его возвратить из аренды.

Стоит отметить, что зимой целая группа бывших игроков «Астаны» перебралась в «Тобол», в их числе и полузащитник Асхат Тагыберген, нападающие Алексей Щеткин и Деспотович. Не исключено, что в обратном направлении последует и Тагыберген, но в его услугах Стойлов не заинтересован.

Джордже Деспотович перебрался в чемпионат Казахстана в 2015 году, перейдя в «Жетысу» из сербской «Црвены Звезды», но через полгода игрока переманил «Кайрат». Форвард очень хорошо проявил себя в том сезона в составе обеих команд, но летом его перехватила уже «Астана», подписав с ним контракт на несколько лет. В минувшем году серб помог клубу пробиться в групповой этап Лиги Европы, но зимой был отдан в аренду «Тоболу». В составе костанайцев он уже провел 13 матчей и стал автором трех мячей.