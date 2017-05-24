Отставной украинский тренер показал нам, что все не так плохо, как хорошо

Накануне в белорусском первенстве случилась отставка — ушел главный тренер «Крумкачоў» Владимир Пятенко. Глубокого следа не оставил, и бить лежачего тоже неправильно. Поэтому текст не столько о нем, сколько о тех, кто остался. О том, как Пятенко показал нам, что все не так плохо, как мы себе представляем.



В пяти матчах со старта «Крумкачы» забивали первыми. Как развивались события дальше — тема иная. Наша точка отсчета: во всех апрельских встречах «вороны» открывали счет.

В мае, в котором пока уместилось четыре игры, все было иначе. Счет открывали исключительно соперники минчан. Да и вообще «Крумкачы» забили лишь однажды. Укладываются ли эти две серии в некую закономерность? Да, еще как!



Давайте разбираться с момента, когда все пошло не так.



После первого майского матча — с «Шахтером» — Пятенко получил на пресс-конференции вопрос об игре нижнего опорного полузащитника команды: «Максим Талейко 80, а то и 90 процентов передач, делает назад. Это тренерская установка или его личные настройки?».

В ответе говорилось о проблемах роста команды, о неверии в собственные силы, короче, о психологии — проблеме, которая за один день не решается. О тактике и стратегии, то есть о чисто футбольных причинах, не говорилось ничего. Талейко — конечно, не Иньеста. Стопроцентной точности передач у него не было никогда и вряд ли будет когда-либо. Но неверие в собственные силы — точно не про него.

Максим Талейко с «плохой» психологией, но хорошим настроением

Следом у «Крумкачоў» случился матч в Жодино. Не дожидаясь вопроса о нижнем «опорнике», Пятенко молвил, что в игре с «Торпедо» передачи были в основном вперед, однако процент брака зашкаливал. В итоге первый тайм получился таким, о котором хочется забыть. По мнению тренера, это были худшие минуты сезона.

Примечательно, что схожая риторика год назад была у предшественника Пятенко — Олега Дулуба. Тогда «Крумкачы» тоже сгорели со счетом 0:3, потерпев в пятом туре первое поражение в сезоне. Только вскоре «вороны» отобрали три очка у «Шахтера» и разгромили минское «Динамо». Продолжение Пятенко — мучения с Мозырем и крушение в Гродно.

Игорь Криушенко и Владимир Пятенко

Когда мы говорим о «Славии» в целом и о Юрии Пунтусе в частности, то примерно представляем картину «Все в атаку». Естественно, при минимуме тактики. Но оказалось, что и «Славия» приехала на столичную синтетику для того, чтобы прочитать лекцию о выходе из обороны.

Высокий прессинг соперника — и хоть ты на пресс-конференцию не ходи. Мозыряне не победили, потому как «Славия» все же не «Шахтер» и не «Торпедо». Но гол они забили под копирку, и сделали это первыми.



Наконец, Гродно, где «Крумкачы» фактически не могли выйти за центр поля до тех пор, пока не пропустили дважды. Потом было можно, но уже не нужно. Фактически минчане провели первый тайм вдевятером, ибо крайние полузащитники имели лишь чисто теоретическую возможность встретиться с мячом. В перерыве тренер снял с игры обоих, но ведь их и так не было.

По окончании встречи голкипер «Крумкачоў» Евгений Костюкевич забрался на высокую трибуну фан-сектора, чтобы объясниться. Его поняли и приняли, ибо есть у человека харизма и авторитет. Патрон «воронов» Денис Шунто также вышел к болельщикам. И его тоже проводили аплодисментами.

Евгений Костюкевич объясняется с болельщиками после матча с «Неманом»

Через два дня пришла новость об увольнении Владимира Пятенко.



Но вы ведь понимаете, почему так? Понимаете, что не так? Отечественным специалистам понадобилось пять апрельских матчей, чтобы рассмотреть то, о чем они не могли знать. И в мае никто из них не позволил себя обыграть. Криушенко, Пунтус, Ковалевич — все они поставили высокую атаку. Высокий прессинг, если хотите. Все они поняли, как сделать так, чтобы соперник не сумел отойти от собственных ворот. Силы мысли — и никакой психологии….

Владимир Пятенко и его помощник Альберт Ковалев



Дальше — на «Ислочь» — команду поведет Алексей Кучук. Тренер, который младше сразу четырех игроков команды. Почти девять лет разницы с капитаном Артемом Челядинским! Но из обороны его подопечные уж как-нибудь выйдут — вот увидите.



Кучуковский дубль неплохо начал нынешний сезон. После пяти туров «Крумкачы» шли первыми, после семи — вторыми. Но затем случились два объективных поражения — по причине травм перестало хватать игроков. В матче со «Славией» их наскребли лишь на две замены, одна из которых вратарская. В душном же гродненском манеже вообще обошлись без них, да еще при участии номинально четвертого голкипера.



Но вообще интересно было бы посмотреть за вторым пришествием Олега Дулуба. Любовь еще быть может, ведь из львовских «Карпат» тренера, судя по всему, выпроваживают. А в «Крумкачах» его ждут — к гадалке не ходи.

Дулуб — специалист, воспринимающий футболиста, как некий объект. Как набор цифр и умений. Как материальную точку, обладающую неотъемлемым свойством — инерцией. Как множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом.



И ничего личного.



И никакой психологии….

Евгений Костюкевич: Все будет!

Денис Шунто и его команда

Егор Семенов, Александр Скшинецкий и Михаил Калугин извиняются перед болельщиками

Владимир Пятенко. Беларусбанк — чемпионат Беларуси по футболу.