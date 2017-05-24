Экс-тренер «Интера» Стефано Пиоли согласился возглавить «Фиорентину»
МОСКВА, 24 мая —
Р-Спорт. Бывший главный тренер миланского «Интера» Стефано Пиоли дал согласие возглавить другой итальянский футбольный клуб «Фиорентину», сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
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По данным газеты, 51-летний Пиоли, в мае уволенный из «Интера», согласовал с «Фиорентиной» контракт на два года. Как отмечает издание, тосканский клуб впечатлила способность итальянского специалиста работать с молодыми футболистами, и он ожидает, что Пиоли поможет развить талант таких молодых игроков «фиалок», как 19-летний Федерико Кьеза.
На посту главного тренера «Фиорентины» Пиоли должен сменить Паулу Соузу, который может возглавить петербургский «Зенит».
«Фиорентина» в нынешнем сезоне за тур до завершения чемпионата Италии занимает восьмое место в турнирной таблице.
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