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24 мая 2017, 12:22 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Экс-тренер «Интера» Стефано Пиоли согласился возглавить «Фиорентину»

МОСКВА, 24 мая — Р-Спорт. Бывший главный тренер миланского «Интера» Стефано Пиоли дал согласие возглавить другой итальянский футбольный клуб «Фиорентину», сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Бывший главный тренер миланского <span class=error>Интера</span> <span class=error>Стефано</span> <span class=error>Пиоли</span> дал согласие возглавить другой итальянский футбольный клуб Фиорентину сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Увеличить
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По данным газеты, 51-летний Пиоли, в мае уволенный из «Интера», согласовал с «Фиорентиной» контракт на два года. Как отмечает издание, тосканский клуб впечатлила способность итальянского специалиста работать с молодыми футболистами, и он ожидает, что Пиоли поможет развить талант таких молодых игроков «фиалок», как 19-летний Федерико Кьеза.

На посту главного тренера «Фиорентины» Пиоли должен сменить Паулу Соузу, который может возглавить петербургский «Зенит».

«Фиорентина» в нынешнем сезоне за тур до завершения чемпионата Италии занимает восьмое место в турнирной таблице.

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