Испанские СМИ: Брайда утверждает, что «Барселону» возглавит Куман

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Руководство клуба ранее обещало назвать имя нового наставника команды 29 июня. То есть спустя два дня после того, как команда сыграет в финальном матче Кубка Испании с «Алавесом».