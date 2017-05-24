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24 мая 2017, 12:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Испанские СМИ: Брайда утверждает, что «Барселону» возглавит Куман

В Испании продолжают строить предположения и догадки о том, кто же возглавит «Барселону» в следующем сезоне.

В Испании продолжают строить предположения и догадки о том кто же возглавит Барселону в следующем сезоне. Увеличить
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Руководство клуба ранее обещало назвать имя нового наставника команды 29 июня. То есть спустя два дня после того, как команда сыграет в финальном матче Кубка Испании с «Алавесом».

Каталонские СМИ уже не сомневаются, что новым наставником сине-гранатовых станет рулевой «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде, который на днях покинет баскский клуб. Однако в эфире одной из испанских радиостанций стали утверждать, что следующим тренером «Барселоны» будет её бывший защитник и нынешний наставник «Эвертона» Рональд Куман. При этом ссылались на члена трансферной комиссии каталонского клуба Ариедо Брайду. Согласно сообщению, последний выразил полную уверенность, что возглавит команду именно Куман.

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