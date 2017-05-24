Испанские СМИ: Брайда утверждает, что «Барселону» возглавит Куман
В Испании продолжают строить предположения и догадки о том, кто же возглавит «Барселону» в следующем сезоне.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Руководство клуба ранее обещало назвать имя нового наставника команды 29 июня. То есть спустя два дня после того, как команда сыграет в финальном матче Кубка Испании с «Алавесом».
Каталонские СМИ уже не сомневаются, что новым наставником
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