В Италии сообщили, что Пиоли согласился стать новым наставником «Фиорентины»

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, специалист заключит с «фиалками» контракт на два года.

Ранее в СМИ сообщалось, что 51-летний специалист уже определился со своими помощниками, которыми станут Джакомо Мурелли, Франческо Перонди, Маттео Ости и Давид Лукарелли.

Кроме того, была информация, что Соуза покинет «Фиорентину» по окончании сезона и может возглавить «Зенит». Соуза является главным тренером «фиалок» с лета 2015 года.