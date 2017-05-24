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24 мая 2017, 10:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дортмундская «Боруссия» интересуется форвардом «Вердера» Крузе

Нападающий «Вердера» Макс Крузе может сменить один немецкий клуб на другой.

Bild сообщает, что 29-летний футболист попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии». «Шмели» рассматривают форварда как замену Пьер-Эмерику Обамейянгу на тот случай, если габонец летом покинет команду.

Конкуренцию «Боруссии» может составить «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Китайцы готовы заплатить за Крузе € 13 млн.

Главный тренер «Вердера» Франк Бауманн считает, что повода для беспокойства нет. Специалист уверен, что Крузе останется в «Вердере».

В сезоне-2016/17 немецкой Бундеслиги Макс Крузе принял участие в 23 матчах и забил 15 голов. Его контракт с бременцами действует до лета 2019 года.

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