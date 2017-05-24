Дортмундская «Боруссия» интересуется форвардом «Вердера» Крузе

Bild сообщает, что 29-летний футболист попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии». «Шмели» рассматривают форварда как замену Пьер-Эмерику Обамейянгу на тот случай, если габонец летом покинет команду.

Конкуренцию «Боруссии» может составить «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Китайцы готовы заплатить за Крузе € 13 млн.

Главный тренер «Вердера» Франк Бауманн считает, что повода для беспокойства нет. Специалист уверен, что Крузе останется в «Вердере».

В сезоне-2016/17 немецкой Бундеслиги Макс Крузе принял участие в 23 матчах и забил 15 голов. Его контракт с бременцами действует до лета 2019 года.