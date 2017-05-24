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24 мая 2017, 10:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Сити» готов потратить £ 100 млн на покупку Алексиса и Уолкера

«Манчестер Сити» во время летнего трансферного окна намерен укрепить оборону и усилить атаку.

ESPN FC сообщает, что манкунианцы намерены приобрести защитника «Тоттенхэм Хотспур» Кайла Уолкера и нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

По данным источника, «МС» готов потратить на покупку обоих футболистов £ 100 млн (около € 116 млн). Ранее Алексис Санчес отказался продлевать контракт с «Арсеналом», руководство которого предлагало 28-летнему игроку зарплату 250 тыс. в неделю (около € 290 тыс). Договор действует до лета 2018 года.

Между тем чилийские СМИ сообщают, что Алексис может и вовсе покинуть Туманный Альбион и перебраться в «Баварию». Мюнхенцы готовы платить Санчесу € 13 млн в год.

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