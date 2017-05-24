Экс-форвард «Ньюкасла» Рейнджер приговорён к 8 месяцам тюрьмы за мошенничество

Daily Mail сообщает, что 26-летний футболист обвиняется в заговоре с целью получения банковских реквизитов и перевода денег.

В феврале 2015 года Рейнджер вместе с 19-летним приятелем использовали банковские реквизиты Дианы Блосс, чтобы перевести с одного счёта на другой чуть более £ 2 тыс (около € 2,3 тыс). Нил Рейнджер признал себя виновным, но отрицает обвинения в отмывании денег.

Отметим, что в 2007 году Рейнджер, последним клубом которого был «Саутэнд Юнайтед», провёл 11 недель в учреждении для молодых правонарушителей за участие в вооружённом ограблении.