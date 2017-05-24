«Милан» нацелился на Морату и контактировал с ним

Согласно информации источника, футболист сборной Испании в свою очередь не прочь покинуть «Королевский клуб», если ему разрешат сделать это. В «Реале» пока не заявляли о том, что согласны выставить игрока на трансфер, но итальянский гранд уже контактировал с Моратой и предлагает за него около € 60 млн.

Мората не очень доволен тем, что не имел соответствующей игровой практики в минувшем сезоне. В чемпионате Испании он принял участие в 26 матчах, выйдя на поле в основном составе в 14 из них. Игрок стал втором 15 голов и 4 результативных передач.