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24 мая 2017, 10:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Милан» нацелился на Морату и контактировал с ним

Тренерский штаб «Милана» заинтересован в услугах нападающего мадридского «Реала» Альваро Мораты, сообщает Marca.

Согласно информации источника, футболист сборной Испании в свою очередь не прочь покинуть «Королевский клуб», если ему разрешат сделать это. В «Реале» пока не заявляли о том, что согласны выставить игрока на трансфер, но итальянский гранд уже контактировал с Моратой и предлагает за него около € 60 млн.

Мората не очень доволен тем, что не имел соответствующей игровой практики в минувшем сезоне. В чемпионате Испании он принял участие в 26 матчах, выйдя на поле в основном составе в 14 из них. Игрок стал втором 15 голов и 4 результативных передач.

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