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24 мая 2017, 9:58 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Нападающий «Эвертона» Деулофеу готов обсудить с Вальверде свое будущее в «Барселоне»

Нападающий «Эвертона» Херард Деулофеу готов обсудить свое будущее с новым тренером «Барселоны».

По информации СМИ, наставник «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде считается одним из главных претендентов на должность наставника каталонского клуба. Деулофеу хочет поговорить именно с 53-летним специалистом, сообщает Mundo Deportivo.

«Барселона» имеет право выкупа футболиста у английского клуба за €12 млн, однако последнее слово в этом вопросе принадлежит самому Деулофеу.

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