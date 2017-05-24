Нападающий «Эвертона» Деулофеу готов обсудить с Вальверде свое будущее в «Барселоне»
Нападающий «Эвертона» Херард Деулофеу готов обсудить свое будущее с новым тренером «Барселоны».
По информации СМИ, наставник «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде считается одним из главных претендентов на должность наставника каталонского клуба. Деулофеу хочет поговорить именно с 53-летним специалистом, сообщает Mundo Deportivo.
«Барселона» имеет право выкупа футболиста у английского клуба за €12 млн, однако последнее слово в этом вопросе принадлежит самому Деулофеу.
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