«Бавария» рассчитывает, что Лам станет спортивным директором клуба

Ранее Ламу уже предлагали должность спортивного директора после завершения карьеры, но футболист отказался. Должность спортивного директора «Баварии» является вакантной после ухода Матиаса Заммера в июле 2016 года.

«Мы будем держать наши двери открытыми для Лама. Я могу себе представить, что он не сможет сидеть без дела спустя три или шесть месяцев. Мы надеемся, что он захочет работать после перерыва. Лам — умный парень, который хорошо знает клуб и обладает необходимыми для такой должности авторитетом и пониманием», — заявил Румменигге.

33-летний Лам, восемь раз побеждавший в чемпионате Германии, завершил карьеру по окончании сезона-2016/17. Также в его активе победа в Лиге чемпионов, шесть Кубков страны, три Суперкубка Германии и Суперкубок УЕФА, Кубок лиги и клубный чемпионат мира. В составе сборной Лам стал чемпионом мира в 2014 году.