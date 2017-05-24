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24 мая 2017, 9:40 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Терри примет решение насчет карьеры после финала Кубка Англии

Капитан «Челси» Джон Терри объявил, что на следующей неделе окончательно определится со своим будущим.

Капитан <span class=error>Челси</span> Джон <span class=error>Терри</span> объявил что на следующей неделе окончательно определится со своим будущим. Увеличить
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В минувшее воскресенье, в заключительном туре премьер-лиги, «синие» устроили торжественные проводы из клуба 36-летнего защитника, однако Джон пока не решил, продолжит ли он играть или повесит бутсы на гвоздь.

«Каждый задает мне один и тот же вопрос, но я правда не знаю. Я пока не определился. Для этого мне нужно убрать помеху в виде финала Кубка Англии. Это неделя огромной важности для нас, и нам нужно вновь хорошо подготовиться.

Нам нужно обыграть “Арсенал” в субботу, а затем у меня будет неделя отдыха, чтобы решить, что я собираюсь делать дальше», — цитирует Терри Evening Standard.

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