Терри примет решение насчет карьеры после финала Кубка Англии
Капитан «Челси» Джон Терри объявил, что на следующей неделе окончательно определится со своим будущим.
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Видимо, что-то случилось...
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В минувшее воскресенье, в заключительном туре
«Каждый задает мне один и тот же вопрос, но я правда не знаю. Я пока не определился. Для этого мне нужно убрать помеху в виде финала Кубка Англии. Это неделя огромной важности для нас, и нам нужно вновь хорошо подготовиться.
Нам нужно обыграть “Арсенал” в субботу, а затем у меня будет неделя отдыха, чтобы решить, что я собираюсь делать дальше», — цитирует Терри Evening Standard.
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