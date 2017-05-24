Терри примет решение насчет карьеры после финала Кубка Англии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В минувшее воскресенье, в заключительном туре премьер-лиги, «синие» устроили торжественные проводы из клуба 36-летнего защитника, однако Джон пока не решил, продолжит ли он играть или повесит бутсы на гвоздь.



«Каждый задает мне один и тот же вопрос, но я правда не знаю. Я пока не определился. Для этого мне нужно убрать помеху в виде финала Кубка Англии. Это неделя огромной важности для нас, и нам нужно вновь хорошо подготовиться.



Нам нужно обыграть “Арсенал” в субботу, а затем у меня будет неделя отдыха, чтобы решить, что я собираюсь делать дальше», — цитирует Терри Evening Standard.