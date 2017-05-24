«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по Смоллингу

Как сообщает ESPN FC, главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью готов выслушать предложения по 27-летнему футболисту.

По ходу сезона португальский специалист несколько раз критиковал Смоллинга, который проигрывает конкуренцию Филу Джонсу, Эрику Бейи и Маркосу Рохо. На место Смоллинга «МЮ» может приобрести защитника «Бёрнли» Майкла Кина.

В услугах Криса Смоллинга, чей контракт с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2019 года, заинтересован «Арсенал». Оценивается защитник в £ 17 млн (около € 19,7 млн).