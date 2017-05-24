Футболист Яя Туре и его агент пожертвуют £100 тыс на помощь пострадавшим от теракта

Вечером 22 мая в концертном комплексе «Манчестер Арена» во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел теракт. Взрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения.

«Новости о том, что 8-летняя девочка пошла на концерт любимой певицы и не вернулась домой… Такое просто нельзя забыть и игнорировать. Мы с Яя хотим помочь. Мы обсудили это, приняли решение пожертвовать по 50 тысяч фунтов в помощь жертвам этого ужасного преступления. Совершенно не важно, были ли пострадавшие из Манчестера или нет. Яя из Кот-д’Ивуара, я — русский. Это не важно. Надо просто помочь и все», — сказал Селюк.