«Шахтеру» исполняется 81 год

Горноспасатели и правоохранительные органы Тибета подтвердили информацию, что индийский альпинист Рави Кумар, который ранее считался пропавшим без вести, погиб при восхождении на высочайшую вершину мира — Эверест или Джомолунгму. Спортсмен сорвался в пропасть неподалеку от вершины.