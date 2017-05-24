«Шахтеру» исполняется 81 год
24 мая 1936 состоялся первый в истории матч «Стахановца» из Сталино. Именно эту дату принято считать днем рождения донецкого «Шахтера». И сегодня клубу исполняется 81 год.
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За свою историю «Шахтер» добыл 34 трофея: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 11 Кубков и 7 Суперкубков страны, 4 Кубка и 1 Суперкубок СССР.
Напомним, что в текущем сезоне «Шахтер» сделал «золотой дубль», получив десятое чемпионство, и дополнил этот триумф победой в Кубке Украины.
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