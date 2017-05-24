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24 мая 2017, 9:07 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Сосед Байжанова извинился за высказывания в адрес избитого тем Айдарулы

Сосед Максата Байжанова Абдигаппар Каркимбаев рассказал корреспонденту KazFootball.kz о взаимоотношениях с Гайдаром Айдарулы.

Сосед <span class=error>Максата</span> <span class=error>Байжанова</span> Абдигаппар Каркимбаев рассказал корреспонденту KazFootball.kz о взаимоотношениях с <span class=error>Гайдаром</span> Айдарулы. Увеличить
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— Я своими глазами никакого конфликта между Максатом Байжановым и Гайдаром Айдарулы не видел. Не разобравшись, в порыве эмоций резко высказал лишнее про Гайдара Айдарулы. Ничего против Гайдара не имею, он всегда приветлив по отношению ко мне. Поэтому прошу простить, если задел его своим комментарием в СМИ, — сказал Абдигаппар Каркимбаев.

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СМИ: Капитан «Кайсара» Байжанов избил соседа из-за места на стоянке

СМИ: Капитан «Кайсара» Байжанов избил соседа из-за места на стоянке

Лидер кызылординского футбольного клуба «Кайсар» избил своего соседа, — рассказал телеканалу «Астана» пострадавший мужчина. Футболист, якобы, не поделил с соседями — жильцами элитного комплекса — место на стоянке для автомобилей. В ДВД регистрацию факта избиения подтвердили.
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