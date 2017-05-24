Сосед Байжанова извинился за высказывания в адрес избитого тем Айдарулы

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— Я своими глазами никакого конфликта между Максатом Байжановым и Гайдаром Айдарулы не видел. Не разобравшись, в порыве эмоций резко высказал лишнее про Гайдара Айдарулы. Ничего против Гайдара не имею, он всегда приветлив по отношению ко мне. Поэтому прошу простить, если задел его своим комментарием в СМИ, — сказал Абдигаппар Каркимбаев.