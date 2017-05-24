«Реал» купил 16-летнего футболиста за 45 миллионов евро

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Права на юного футболиста «Реал» получит в июле 2018 года, когда тому исполнится 18 лет. Жуниор продолжит выступать за «Фламенго» до июля 2019 года, однако будет иметь возможность перейти в «Реал» раньше этой даты, если клубы договорятся.

Сумма трансфера игрока, которому различные специалисты предрекают большое будущее, не называется. По информации СМИ, она составит 45 миллионов евро.

Жуниор привлек внимание нескольких крупных европейских клубов своим выступлением за национальную сборную на чемпионате Южной Америки среди игроков не старше 17 лет в марте, где он стал лучшим бомбардиром и был признан самым ценным игроком турнира.