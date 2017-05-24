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24 мая 2017, 8:57 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

«Реал» заинтересован в услугах полузащитника «Бетиса» Себальоса

Полузащитник «Бетиса» Даниель Себальос попал в сферу интересов наставника «Реала» Зинедина Зидана.

Тренер хочет приобрести права на футболиста, но не использовать в следующем сезоне, а сдать в аренду «Бетису», сообщает AS. Также в услугах Себальоса заинтересован «Атлетико».

Соглашение Себальоса с «Бетисом» действительно до лета 2020 года, а сумма отступных за него составляет €15 млн.

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