«Реал» заинтересован в услугах полузащитника «Бетиса» Себальоса

Тренер хочет приобрести права на футболиста, но не использовать в следующем сезоне, а сдать в аренду «Бетису», сообщает AS. Также в услугах Себальоса заинтересован «Атлетико».

Соглашение Себальоса с «Бетисом» действительно до лета 2020 года, а сумма отступных за него составляет €15 млн.