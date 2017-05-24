«Реал» заинтересован в услугах полузащитника «Бетиса» Себальоса
Полузащитник «Бетиса» Даниель Себальос попал в сферу интересов наставника «Реала» Зинедина Зидана.
Тренер хочет приобрести права на футболиста, но не использовать в следующем сезоне, а сдать в аренду «Бетису», сообщает AS. Также в услугах Себальоса заинтересован «Атлетико».
Соглашение Себальоса с «Бетисом» действительно до лета 2020 года, а сумма отступных за него составляет €15 млн.
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