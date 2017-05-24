«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на Дугласа Косту
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» являются главными претендентами на полузащитника «Баварии» Дугласа Косту, утверждает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
По данным источника, 26-летний бразилец выжидает, чем завершится финальный матч Лиги Европы между «МЮ» и «Аяксом», прежде чем принять окончательное решение. В случае победы манкунианцы попадут в Лигу чемпионов на следующий сезон, в случае поражения — сыграют в Лиге Европы.
Контракт Косты с «Баварией» действует до 2020 года, однако бразилец ясно дал понять, что недоволен малым количеством игрового времени, получаемым в мюнхенском клубе.
В сезоне-2016/17 Коста провёл 23 матча в немецкой Бундеслиге (из них 14 в основном составе), забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
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