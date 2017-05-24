Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29847315/
24 мая 2017, 8:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на Дугласа Косту

«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» являются главными претендентами на полузащитника «Баварии» Дугласа Косту, утверждает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По данным источника, 26-летний бразилец выжидает, чем завершится финальный матч Лиги Европы между «МЮ» и «Аяксом», прежде чем принять окончательное решение. В случае победы манкунианцы попадут в Лигу чемпионов на следующий сезон, в случае поражения — сыграют в Лиге Европы.

Контракт Косты с «Баварией» действует до 2020 года, однако бразилец ясно дал понять, что недоволен малым количеством игрового времени, получаемым в мюнхенском клубе.

В сезоне-2016/17 Коста провёл 23 матча в немецкой Бундеслиге (из них 14 в основном составе), забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото