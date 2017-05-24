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24 мая 2017, 8:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» готова платить Алексису Санчесу € 13 млн в год

«Бавария» не отказывается от идеи приобретения нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса.

Бавария не отказывается от идеи приобретения нападающего лондонского Арсенала <span class=error>Алексиса</span> <span class=error>Санчеса</span>. Увеличить
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Как утверждает El Mercurio, Фернандо Феличевич, агент чилийского футболиста, ведёт в Мюнхене переговоры с немецким клубом о возможном трансфере.

Сообщается, что «Бавария» готова предложить «Арсеналу» за Санчеса € 58 млн, а самому игроку — зарплату в € 13 млн за сезон. Это на 60% больше, чем чилиец получает в лондонском клубе.

В сезоне-2016/17, по итогам которого «Арсенал» занял 5-е место в АПЛ и не пробился в Лигу чемпионов, Санчес провёл 38 матчей в чемпионате Англии, забил 24 гола и отдал 10 результативных передач.

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