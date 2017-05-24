Пасулько прилетит на переговоры с «Окжетпесом»

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Этот специалист в сезоне 2010 года работал в Казахстане наставником «Атырау», а в 2011/2014 годах являлся главным тренером «Ордабасы». После отъезда из нашей страны Пасулько тренировал итальянскую «Орландину», выступавшую в Серии D (четвертый дивизион итальянского чемпионата), затем до апреля 2016 года работал с игравшим во втором дивизионе чемпионата Люксембурга ФК «Роданж 91».



По имеющейся информации, в ближайшее время Виктор Пасулько прилетит на подписание контракта с ФК «Окжетпес» в Астану.