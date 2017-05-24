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24 мая 2017, 8:40 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Пасулько прилетит на переговоры с «Окжетпесом»

Как стало известно Sports.kz, наиболее вероятным претендентом на пост нового главного тренера «Окжетпеса» на данный момент является Виктор Пасулько.

Как стало известно Sports.kz наиболее вероятным претендентом на пост нового главного тренера Окжетпеса на данный момент является Виктор <span class=error>Пасулько</span>. Увеличить
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Этот специалист в сезоне 2010 года работал в Казахстане наставником «Атырау», а в 2011/2014 годах являлся главным тренером «Ордабасы». После отъезда из нашей страны Пасулько тренировал итальянскую «Орландину», выступавшую в Серии D (четвертый дивизион итальянского чемпионата), затем до апреля 2016 года работал с игравшим во втором дивизионе чемпионата Люксембурга ФК «Роданж 91».

По имеющейся информации, в ближайшее время Виктор Пасулько прилетит на подписание контракта с ФК «Окжетпес» в Астану.

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