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24 мая 2017, 8:05 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Раньери является основным кандидатом на пост главного тренера «Кристал Пэлас»

МОСКВА, 24 мая — Р-Спорт. Ранее работавший с «Лестером» итальянский специалист Клаудио Раньери является основным кандидатом на пост главного тренера «Кристал Пэлас» и уже получил предложение от лондонского футбольного клуба, сообщает Football Italia.

Раньери находится без работы с февраля, после того как его отправили в отставку из «Лестера», который он привел к титулу чемпиона Англии. «Кристал Пэлас» в поиске нового тренера со вторника, когда о завершении карьеры заявил руководивший командой Сэм Эллардайс.

Раньери в сезоне-2015/16 привел «Лестер» к первому в истории клуба чемпионству. «Кристал Пэлас» вынужден искать восьмого главного тренера за последние семь лет. В минувшем сезоне клуб финишировал на 14-м месте, добившись по ходу чемпионата нескольких громких побед — над «Челси» (2:1), «Арсеналом» (3:0) и «Ливерпулем» (2:1).

Кристал Пэлас
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