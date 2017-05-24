Раньери является основным кандидатом на пост главного тренера «Кристал Пэлас»

Раньери находится без работы с февраля, после того как его отправили в отставку из «Лестера», который он привел к титулу чемпиона Англии. «Кристал Пэлас» в поиске нового тренера со вторника, когда о завершении карьеры заявил руководивший командой Сэм Эллардайс.

Раньери в сезоне-2015/16 привел «Лестер» к первому в истории клуба чемпионству. «Кристал Пэлас» вынужден искать восьмого главного тренера за последние семь лет. В минувшем сезоне клуб финишировал на 14-м месте, добившись по ходу чемпионата нескольких громких побед — над «Челси» (2:1), «Арсеналом» (3:0) и «Ливерпулем» (2:1).