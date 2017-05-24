Футбольный матч «Ливерпуля» в Сиднее пройдет при повышенных мерах безопасности
СИДНЕЙ, 24 мая. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс приняли решение кардинально ужесточить меры безопасности на Олимпийском стадионе Сиднея, где сегодня состоится товарищеский футбольный матч между местным клубом «Сидней» и английским «Ливерпулем».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Об этом сообщил министр по делам полиции штата Трой Грант, объяснив данное решение терактом в Манчестере.
Он предупредил, что полиция будет проверять все сумки болельщиков и что размер сумок не должен превышать 30 см х 40 см. «Будут введены и другие меры контроля, но по понятным причинам мы сейчас о них не сообщаем, чтобы о них не узнали те, кто стремится посеять сумятицу и причинить ущерб, — отметил министр. — Никто в мире не может дать полной гарантии предотвращения абсолютно всех угроз, но мы гарантируем, что сделаем для обеспечения безопасности все, что в наших силах».
Ожидается, что посмотреть сегодняшний матч на сиднейский стадион придут около 80 тысяч человек. «Это будет великолепное зрелище, — обещал Трой Грант. — Когда зазвучит песня Ливерпуля (прим. ТАСС: гимном английского клуба является песня “Ты никогда не будешь один” — You’ll Never Walk Alone), она станет очень мощным посланием для жителей Манчестера».
Взрыв на крытом стадионе «Манчестер-Арена» прогремел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника) сразу после завершения выступления американской
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter