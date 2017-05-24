Футбольный матч «Ливерпуля» в Сиднее пройдет при повышенных мерах безопасности

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Об этом сообщил министр по делам полиции штата Трой Грант, объяснив данное решение терактом в Манчестере.

Он предупредил, что полиция будет проверять все сумки болельщиков и что размер сумок не должен превышать 30 см х 40 см. «Будут введены и другие меры контроля, но по понятным причинам мы сейчас о них не сообщаем, чтобы о них не узнали те, кто стремится посеять сумятицу и причинить ущерб, — отметил министр. — Никто в мире не может дать полной гарантии предотвращения абсолютно всех угроз, но мы гарантируем, что сделаем для обеспечения безопасности все, что в наших силах».

Ожидается, что посмотреть сегодняшний матч на сиднейский стадион придут около 80 тысяч человек. «Это будет великолепное зрелище, — обещал Трой Грант. — Когда зазвучит песня Ливерпуля (прим. ТАСС: гимном английского клуба является песня “Ты никогда не будешь один” — You’ll Never Walk Alone), она станет очень мощным посланием для жителей Манчестера».