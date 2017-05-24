«Кайрат» в роли фаворита. Превью к первым матчам полуфинала Кубка Казахстана

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Во-первых, они играют на выезде. Во-вторых, на их пути нет неуступчивой «Астаны». Соответственно, если у подопечных Кахабера Цхададзе не возникнет проблем с настроем, то в этом сезоне они не должны упустить возможность завоевать почетный трофей страны, передает корреспондент Vesti.kz.

Кубок Казахстана. Полуфиналы. Первые матчи

24 мая (среда).

«Ордабасы» — «Кайрат»

По идее, интересная игра должна получиться. С другой стороны, в седьмом туре первого круга шымкентцы сыграли неважно в Алматы. Ни одной толковой атаки не провели. Вспомнить можно разве что удар в стойку ворот Еркебулана Тунгышбаева и упущенный момент Азата Нургалиева. В остальном «Кайрат» превзошел «Ордабасы» и по движению, и по желанию. Как итог, 3:0 в пользу алматинцев. Голами отметились Жерар Гоу, Бауыржан Исламхан и Иво Иличевич.

Не исключено, что перед своими болельщиками команда Алексея Петрушина разбегается и покажет более интересный футбол. Неслучайно все-таки располагается выше кайратовцев в турнирной таблице чемпионата. Команды вроде «Ордабасы», стремящихся к медалям премьер-лиги, должны свою состоятельность показывать не только в играх против середняков, но и во встречах с сильными клубами. Иначе грош им цена.

Всего команды провели 43 очных встреч. В них 11 побед одержали футболисты «Ордабасы» при 13 ничьих и 19 поражениях с минусовой разницей мячей 33−51. Но самая крупная победа в личных противостояниях принадлежит шымкентцам, победившим со счетом 5:1 в 2010 году.

«Шахтер» — «Атырау»

Карагандинцам сейчас не позавидуешь. Мало того что у них не идут дела в чемпионате, так еще в Кубке нарвались на заметно преобразившегося соперника. При россиянине Сергее Павлове «нефтяники» начали исправно набирать очки и, как следствие, покинули подвал турнирной таблицы. А теперь им представился хороший шанс пройти в финал. Как-никак встречаются равные по силам команды.

Беда нынешнего «Шахтера» в том, что проигрывает не только лидерам, но и менее амбициозным клубам. Терпение руководства на исходе. Кредит доверия Алексею Еременко может быть исчерпан уже в ближайших играх, начиная с предстоящего поединка в Темиртау. Поэтому желательно для карагандинцев отобраться в финал, хоть и не являются фаворитами этой пары.

В нынешнем сезоне соперники встречались в шестом туре и устроили «перестрелку» в нефтяной столице. Каждая из сторон поочередно вела в счете, но матч не выявил сильнейшего — 3:3.

Всего команды между собой встречались 39 раз — 16 побед у «Шахтера», 10 ничьих и 13 побед у «Атырау». Разница мячей 62−46 в пользу карагандинского клуба.

Самые крупные виктории в личных встречах одержаны «Шахтером» с одинаковым счетом 5:0 в сезонах 2005 и 2007 годов.

Отметим, что ответные игры пройдут 21 июня. Прошлогодний обладатель Кубка страны «Астана» выбыла из нынешнего розыгрыша на стадии 1/8 финала, уступив «Жетысу» (1:2).