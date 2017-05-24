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24 мая 2017, 1:59 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Усманов не намерен отказываться от покупки контрольного пакета акций ФК «Арсенал»

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российский бизнесмен Алишер Усманов в среду встретится со своими ближайшими советниками, чтобы обсудить дальнейшие варианты по покупке контрольного пакета акций английского футбольного клуба «Арсенал». Об этом сообщает Skysports.

Ранее главный акционер лондонского футбольного клуба американец <span class=error>Стэн</span> <span class=error>Кронке</span> отказался продать контрольный пакет акций российскому бизнесмену за 13 млрд. Увеличить
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На прошлой неделе газета Financial Times сообщила о том, что Усманов предложил предпринимателю Стэну Кронке, который владеет «Арсеналом», $1,3 млрд за покупку контрольного пакета, однако позднее стало известно, что американец ответил отказом на это предложение, заявив, что «Арсенал» не продается. Газета The Sun сообщила, что Усманов готов увеличить предложение по покупке акций до $2,3 млрд.

Российский предприниматель приобрел первые акции «Арсенала» в 2007 году. В феврале 2016 года экс-партнер Усманова по компании Red and White Фахрад Мошири продал российскому бизнесмену все свои акции «Арсенала», после чего доля российского предпринимателя в клубе возросла до 30,04%. Главным акционером лондонского клуба является американец Кронке, владеющий 67,05% акций. Первое предложение о продаже контрольного пакета акций было сделано Усмановым в апреле.

Усманов занимает пятое место в списке богатейших бизнесменов России по версии Bloomberg, его состояние агентство оценивает в 14 млрд долларов. Усманов — крупнейший акционер USM Holdings (48%), который контролирует крупнейшего в России производителя железорудной продукции «Металлоинвест», сотового оператора «Мегафон», интернет-компанию Mail.ru. Бизнесмен также владеет крупными пакетами акций «ЮТВ Холдинг» и «СТС Медиа», а также издательским домом «Коммерсант». Кроме того, Усманов активно инвестирует в зарубежные активы в сфере высоких технологий, такие как Xiaomi, Uber, JD и другие компании.

«Арсенал» занял пятое место в чемпионате Англии сезона-2016/17 и не сыграет в Лиге чемпионов впервые с 1998 года.

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