Усманов не намерен отказываться от покупки контрольного пакета акций ФК «Арсенал»
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российский бизнесмен Алишер Усманов в среду встретится со своими ближайшими советниками, чтобы обсудить дальнейшие варианты по покупке контрольного пакета акций английского футбольного клуба «Арсенал». Об этом сообщает Skysports.
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На прошлой неделе газета Financial Times сообщила о том, что Усманов предложил предпринимателю Стэну Кронке, который владеет «Арсеналом», $1,3 млрд за покупку контрольного пакета, однако позднее стало известно, что американец ответил отказом на это предложение, заявив, что «Арсенал» не продается. Газета The Sun сообщила, что Усманов готов увеличить предложение по покупке акций до $2,3 млрд.
Российский предприниматель приобрел первые акции «Арсенала» в 2007 году. В феврале 2016 года
Усманов занимает пятое место в списке богатейших бизнесменов России по версии Bloomberg, его состояние агентство оценивает в 14 млрд долларов. Усманов — крупнейший акционер USM Holdings (48%), который контролирует крупнейшего в России производителя железорудной продукции «Металлоинвест», сотового оператора «Мегафон»,
«Арсенал» занял пятое место в чемпионате Англии сезона-2016/17 и не сыграет в Лиге чемпионов впервые с 1998 года.
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