«Манчестер Юнайтед» готов платить Гризманну 14 миллионов евро в год
«Манчестер Юнайтед» предложит полузащитнику «Атлетико» Антуану Гризманну контракт с зарплатой в 14 миллионов евро в год, сообщает Marca.
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Ранее 26-летний француз подтвердил, что может перейти в английский клуб и даже оценил шансы на это по десятибальной шкале. По словам Гризманна вероятность того, что он станет игроком «Манчестер Юнайтед» равняется «6 из 10».
При этом Гризманну важно играть в Лиге чемпионов. В этой связи исход финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Аяксом» может повлиять на решение игрока.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в
Добавим, в контракте Гризманна с «Атлетико» прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро.
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