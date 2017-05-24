Кильян Мбаппе: На тренировки меня возит мама
Нападающий «Монако» Кильян Мбаппе признался, что на тренировки его возит мама. Также он надеется, что в следующем сезоне сможет выступить не хуже, чем в этом.
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— Этот сезон стал сезоном моего открытия, — сказал Мбаппе в эфире телеканала BeInSports. — В следующем я хочу подтвердить свой уровень. Возможно,
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