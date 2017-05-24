Кильян Мбаппе: На тренировки меня возит мама

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— Этот сезон стал сезоном моего открытия, — сказал Мбаппе в эфире телеканала BeInSports. — В следующем я хочу подтвердить свой уровень. Возможно, кто-то говорит, что по способностям я опережаю свой возраст. Но с точки зрения жизни, я обычный 18-летний ребенок. Моей главной ошибкой является отсутствие водительского удостоверения. Меня до сих пор на тренировки возит мама или клубный водитель.