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24 мая 2017, 0:13 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Кильян Мбаппе: На тренировки меня возит мама

Нападающий «Монако» Кильян Мбаппе признался, что на тренировки его возит мама. Также он надеется, что в следующем сезоне сможет выступить не хуже, чем в этом.

Нападающий Монако <span class=error>Кильян</span> <span class=error>Мбаппе</span> признался что на тренировки его возит мама. Увеличить
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 — Этот сезон стал сезоном моего открытия, — сказал Мбаппе в эфире телеканала BeInSports. — В следующем я хочу подтвердить свой уровень. Возможно, кто-то говорит, что по способностям я опережаю свой возраст. Но с точки зрения жизни, я обычный 18-летний ребенок. Моей главной ошибкой является отсутствие водительского удостоверения. Меня до сих пор на тренировки возит мама или клубный водитель.

Монако
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