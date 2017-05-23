Кейнский фестиваль
В последних двух матчах чемпионата Англии «Тоттенхэм» устроил голевую феерию, забив 13 мячей. Безоговорочным лидером атак «шпор» стал Харри Кейн, нанесший семь результативных ударов.
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Высокая результативность на финише сезона позволила Кейну закрепиться на вершине списка бомбардиров
При таком большом количестве голов Кейн не выступал исключительно в роли завершителя атак. Нападающий успешно проявлял себя в подыгрыше, открываясь между линиями обороны соперника. Особенно полезен он был в условиях прессинга соперника, в таком случае команда применяла выход из обороны в атаку вертикальным пасом от защитников на Кейна. В каждом из матчей форвард получил по 36 передач.
Принимая мяч спиной к воротам, Кейн уходил от опеки с помощью техники или разворачивал атаку за счет отыгрыша с партнером на встречном движении. В матче с «Лестером» особенно успешно он взаимодействовал в связке с Сон Хын Мином (13 взаимных точных пасов). Футболисты на двоих забили в этой встрече все 6 голов и снабдили друг друга голевыми передачами. В матче с «Халлом» Кейн на периметре штрафной играл с Эриксеном и Алли, получил от них 12 передач, 2 из которых стали голевыми. При этом форвард не ограничивался завершением атак, а также выводил партнеров на удар. В каждой из игр на его счету по 3 точных ключевых паса. Для обострения он регулярно действовал во фланговых зонах, выдвигаясь в них в быстрых атаках.
В завершении атак Кейн также использовал пространство между линиями, что позволяло ему избегать контакта с соперником в момент удара. Три из семи голов нападающий забил филигранными по точности ударами с периметра штрафной, когда принимал и обрабатывал мяч в позиции перед защитниками соперника. Еще три гола стали залогом правильного выбора позиции форвардом вблизи ворот при передачах с флангов. Кейн нанес за две игры 16 ударов. Все семь из них, которые пришлись в створ ворот соперника, оказались голевыми.
Аналитический отдел InStat.
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