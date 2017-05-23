Скончался известный арбитр Стефано Фарина, судивший Суперкубок УЕФА-2006

По информации sky.it, в последнее время рефери болел, однако на эту тему не распространялся. У него остались жена и сын. На официальном сайте Итальянской федерации футбола (FIGC) говорится, что Фарина будет похоронен 25 мая в Оваде.

Фарина в качестве судьи дебютировал в серии A в январе 1995 года, а спустя шесть лет получил статус международного арбитра. Работал на играх Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, включая матчи московского ЦСКА и петербургского «Зенита», а в 2006 году в Монте-Карло судил встречу за Суперкубок УЕФА, в которой «Севилья» разгромила «Барселону» со счетом 3:0. Также обслуживал выездной матч сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы-2008 с командой Израиля (1:2).

Всего Фарина в качестве рефери провел свыше 200 матчей в серии А, дважды судил матчи Суперкубка Италии. Международную карьеру завершил в конце 2007 года в связи с достижением предельного возраста для арбитров, после чего возглавлял судейские комитеты второго и третьего дивизионов чемпионата страны (серии B и C), был наблюдателем от УЕФА.

FIGC объявила, что в ближайшие дни все матчи в стране будут начинаться с минуты молчания в память о Фарине. Арбитры будут работать в форме с черными повязками.