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23 мая 2017, 23:30 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Эллардайс покинул «Кристал Пэлас» и завершил карьеру

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс покинул клуб и объявил о завершении карьеры. Наставник сделал соотвествующее заявление.

Главный тренер <span class=error>Кристал</span> <span class=error>Пэлас</span> Сэм Эллардайс покинул клуб и объявил о завершении карьеры. Увеличить
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Ранее сообщалось о желании 62-летнего англичанина уйти в отставку. При этом он подчеркнул, что не заинтересован в дальнейшей работе тренером и хочет просто наслаждаться жизнью.

Эллардайс возглавил «Кристал Пэлас» в декабре 2016 года после скандального увольнения из сборной Англии (Эллардайс был уличен в коррупции). С ним был подписан контракт на 2,5 года. «Кристал Пэлас» в этом сезоне занял 14-е место в чемпионате Англии.

— С одной стороны, это очень тяжелое решение. С другой стороны, очень простое, — цитирует Эллардайса Daily Mail. — Очень благодарен клубу за то, что помог восстановить мою репутацию после того, что случилось в сборной Англиии….

Я хочу ощутить вкус жизни, пока я еще относительно молод и здоров. Хочу делать то, что хочу. Я люблю путешествовать, проводить больше времени с семьей и внуками без всего этого давления, которое предполагает работа тренером.

Это правильное время для меня. У меня нет желания браться за другую работу. Я просто хочу наслаждаться теми вещами, которыми нельзя наслаждаться, будучи круглосуточно занятым на тренерской должности в любом клубе, не говоря уже о клубе премьер-лиги….

Хочу поблагодарить всех за поддержку после этой новости. Не сомневаюсь, что буду скучать по тренерской работе, однако у меня нет по этому поводу абсолютно никаких сожалений.

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