Эллардайс покинул «Кристал Пэлас» и завершил карьеру
Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс покинул клуб и объявил о завершении карьеры. Наставник сделал соотвествующее заявление.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее сообщалось о желании 62-летнего англичанина уйти в отставку. При этом он подчеркнул, что не заинтересован в дальнейшей работе тренером и хочет просто наслаждаться жизнью.
Эллардайс возглавил «Кристал Пэлас» в декабре 2016 года после скандального увольнения из сборной Англии (Эллардайс был уличен в коррупции). С ним был подписан контракт на 2,5 года. «Кристал Пэлас» в этом сезоне занял 14-е место в чемпионате Англии.
— С одной стороны, это очень тяжелое решение. С другой стороны, очень простое, — цитирует Эллардайса Daily Mail. — Очень благодарен клубу за то, что помог восстановить мою репутацию после того, что случилось в сборной Англиии….
Я хочу ощутить вкус жизни, пока я еще относительно молод и здоров. Хочу делать то, что хочу. Я люблю путешествовать, проводить больше времени с семьей и внуками без всего этого давления, которое предполагает работа тренером.
Это правильное время для меня. У меня нет желания браться за другую работу. Я просто хочу наслаждаться теми вещами, которыми нельзя наслаждаться, будучи круглосуточно занятым на тренерской должности в любом клубе, не говоря уже о клубе
Хочу поблагодарить всех за поддержку после этой новости. Не сомневаюсь, что буду скучать по тренерской работе, однако у меня нет по этому поводу абсолютно никаких сожалений.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter