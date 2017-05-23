Русский бизнес крепче шейхов

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Бундеслига

В чемпионате Германии интриги не получилось: мюнхенская «Бавария» по традиции обеспечила себе досрочное чемпионство, поставив точку в финишной гонке еще 30 апреля разгромной победой над «Вольфсбургом» (6:0). Открытие этого сезона «РБ Лейпциг» остался в 10 очках позади, и за три тура до конца стало ясно, что подопечные Карло Анчелотти получат золотые медали.

Эта победа в Бундеслиге стала для «рекордмайстера» пятой подряд — ни одному клубу Германии больше не удавалось главенствовать в чемпионате так долго.

Любопытно, что и в прошлом году «Бавария» оторвалась от серебряных призеров на 10 очков. Немецкая машина не сбавляет в скорости, несмотря на смену главного тренера с Пепа Гвардиолы на Анчелотти. А вот среди желающих отобрать у баварцев титул постоянная текучка. В этом сезоне, помимо вечной дортмундской «Боруссии», это пытались сделать уже упомянутый «Лейпциг», впервые в истории вышедший в Бундеслигу в 2016 году, а также «Хоффенхайм», который еще в прошлом сезоне заканчивал в одном балле от зоны вылета.

Теперь «Лейпциг» удостоился серебряных медалей чемпионата, «Боруссии» досталась бронза, а «Хоффенхайм» финишировал четвертым, завоевав право в первый раз принять участие в Лиге чемпионов.

Лигу Европы в этот раз тоже оккупировали команды, о которых мало кто слышал до этого года. Никаких «шальке» и «леверкузенов». «Кельн» (пятое место) и берлинская «Герта» (шестое) — вот кто будет представлять Германию во втором по престижности европейском турнире. Так что, несмотря на отсутствие интриги по поводу того, кто займет первое место в Бундеслиге, все остальные позиции в чемпионате весьма радуют своей необычностью и новизной.

Как вишенка на торте немецких интриг, в финале Кубка Германии встречаются две команды, и среди них нет «Баварии». Франкфуртский «Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия» поспорят друг с другом за победу в Кубке страны, и в любом случае мы увидим еще одну немецкую команду в Лиге Европы: если «Айнтрахт» победит, то это будет он, если проиграет, то седьмая команда чемпионата — «Фрайбург».

Отдельного упоминания стоит такое событие, как завершение карьеры легендарного для «Баварии» защитника, превратившегося при Гвардиоле в игрока центра поля, — Филиппа Лама. Всего один гол и три результативных передачи в этом сезоне не могут передать важность этого игрока для построения изысканных баварских атак, соединяющих в себе испанское хитросплетение комбинаций и немецкую напористость и скорость.

Попрощался «рекордмастер» и с мистером «элегантность» мирового футбола — испанским опорником Хаби Алонсо, который также принял решение завершить карьеру. В следующем сезоне центр «Баварии» заметно обеднеет без этих двух игроков, так что интересное трансферное лето в исполнении одного из лучших клубов Европы — это то, чего стоит ожидать и на что стоит надеяться.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/DankePhilipp?src=hash">#DankePhilipp</a>! ? <a href="https://t.co/d4lANKbcvT">pic.twitter.com/d4lANKbcvT</a></p>— FC Bayern München (@FCBayern) <a href="https://twitter.com/FCBayern/status/866302593735299072">21 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Серия А

В итальянской лиге, как и в немецкой, обошлось без неожиданностей в плане победителя чемпионата: туринский «Ювентус» завоевал золотые медали в шестой раз подряд (ранее никому не удавалось побеждать в Серии А больше пяти раз кряду). Однако этот триумф, в отличие от многих предыдущих, достался подопечным Массимилиано Аллегри потом и кровью.

Когда до конца чемпионата оставалось четыре тура, «бьянконери» начали стремительно терять очки.

Две ничьих подряд с «Аталантой» и «Торино» и поражение от «Ромы» сократили внушительный разрыв между «Ювентусом» и «волками», идущими на втором месте, до четырех баллов. Еще одно поражение — и трон под действующим чемпионом начал бы уже не просто шататься, а ходить ходуном, поскольку набравшая ход «Рома» почувствовала вкус крови и незамедлительно одержала три победы подряд. Так что даже спокойная Серия А на финише сезона порадовала любителей футбола уже забытой интригой.

Однако «Ювентус» положил смуте конец, сумев собраться и одолев в предпоследнем туре «Кротоне», который, справедливости ради, находится в зоне вылета и при всем желании не мог оказать «зебрам» достойного сопротивления, тем более на выезде. Таким образом, за тур до конца «бьянконери» обгоняют «Рому» на четыре очка и уже точно не потеряют свое первое место.

Также за тур до конца Серии А уже стали известны представители Италии в Лиге чемпионов: помимо «Ромы», которая железно возьмет серебро чемпионата, это будет «Наполи», который обгоняет своего ближайшего преследователя «Лацио» на 13 очков и обрекает римлян на участие в Лиге Европы, не больше. Компанию «Лацио» составит «Аталанта», обеспечившая себе пятое место по итогам чемпионата и даже может занять четвертое, если бело-небесно-голубые оступятся в последнем туре. Однако суть от этого не поменяется: пятерка участников еврокубков уже известна.

Однако на этом моменте любителей футбола поджидает, пожалуй, главный сюрприз Серии А этого сезона: «Милан» наконец-то возвращается в еврокубки спустя три долгих года.

В предпоследнем туре «россонери» благодаря голам воспитанника «Барселоны» Жерара Деулофеу, давнего знакомого фанатов ЦСКА Кейсуке Хонды и Джанлуки Лападулы разгромили дома «Болонью» и обеспечили себе шестое место в чемпионате. А учитывая, что в финале Кубка Италии встречались «Ювентус» и «Лацио» (победили, конечно же, «бьянконери» — 2:0), которые и без того гарантировали себе участие в еврокубках, то право участвовать в Лиге Европы достается команде с шестой строчки таблицы — «Милану».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Finalmente si torna in Europa... Forza Milan sempre! <a href="https://twitter.com/acmilan">@acmilan</a> ?? <a href="https://t.co/oowJoho5Bx">pic.twitter.com/oowJoho5Bx</a></p>— Riccardo Montolivo (@OfficialMonto) <a href="https://twitter.com/OfficialMonto/status/866323545340694529">21 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Лига 1

Французская Лига 1 единственная из топ-чемпионатов не просто подарила интригу, но действительно ее соблюла: «Монако», ведомый лидером Киллианом Мбаппе, обошел в таблице непобедимый на протяжении последних четырех лет «Пари-Сен Жермен», не дав тому стать чемпионом в пятый раз подряд.

За тур до конца клуб российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева одолел на своем поле крепкий «Сент-Этьен» (2:0) с восьмой строчки турнирной таблицы и создал неотыгрываемый разрыв в шесть очков между собой и парижским грандом.

Это чемпионство стало для «монегасков» первым за последние 17 лет и восьмым в истории.

Третье место в Лиге 1 уже точно достанется «Ницце», которая долгое время шла в лидерах чемпионата и рассматривалась в качестве основного конкурента «ПСЖ», пока весь мир не узнал об истинном бомбардирском таланте Мбаппе. После этого команда перезапустившего свою карьеру Марио Балотелли стремительно отошла на второй план и уступила звание команды-открытия этого сезона «монегаскам». Однако это не мешает «Ницце» за тур до конца обгонять «Лион» на девять очков и гарантировать себе участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

В Лигу Европы, помимо «львов», прошел «Марсель», которому повезло с тем, что преследовавший его по пятам «Бордо» в предпоследнем туре внезапно потерял очки с «Лорьяном» (1:1) — командой, которая находится в зоне вылета, — и точно останется шестым в турнирной таблице.

Однако у «Бордо» еще есть шанс зацепиться за еврокубки. Дело в том, что в финале Кубка Франции встречаются «ПСЖ» и «Анже». Вероятность того, что команда с 12-й строчки Лиги 1 сумеет обыграть подопечных Унаи Эмери, которым просто необходимо оправдаться перед фанатами за второе место в чемпионате, весьма невелика. А это значит, что, поскольку «ПСЖ» уже обеспечил себе еврокубковую осень, то еще одна путевка достанется команде с шестого места таблицы — «Бордо».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">8 – <a href="https://twitter.com/AS_Monaco">@AS_Monaco</a> a remporté son 8e titre de Champion de France:<br>2017 ?<br>2000 ?<br>1997 ?<br>1988 ?<br>1982 ?<br>1978 ?<br>1963 ?<br>1961.?<br>Félicitations. <a href="https://t.co/XRm908eP0n">pic.twitter.com/XRm908eP0n</a></p>— OptaJean (@OptaJean) <a href="https://twitter.com/OptaJean/status/864947044774969346">17 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>