СМИ: Новым главным тренером «Ромы» станет Ди Франческо
Новым главным тренером «Ромы» станет Эусебио Ди Франческо, утверждает Sky Sport Italia. О назначении должно быть объявлено в ближайшие дни. У руля команды Ди Франческо сменит Лучано Спаллетти.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
47-летний специалист сейчас работает в «Сассуоло», его контракт рассчитан до лета 2019 года, сумма отступных составляет 5 миллионов евро. Ди Франческо выступал за «Рому» в качестве игрока в 1997 — 2001 годах и становился в их составе чемпионом Италии. С 2012 года он является главным тренером «Сассуоло». В первый же сезон выиграл с командой чемпионат серии B и напрямую вышел в серию A. Под руководством Ди Франческо «Сассуоло» впервые в истории вышел в еврокубки.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter