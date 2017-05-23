СМИ: Новым главным тренером «Ромы» станет Ди Франческо

47-летний специалист сейчас работает в «Сассуоло», его контракт рассчитан до лета 2019 года, сумма отступных составляет 5 миллионов евро. Ди Франческо выступал за «Рому» в качестве игрока в 1997 — 2001 годах и становился в их составе чемпионом Италии. С 2012 года он является главным тренером «Сассуоло». В первый же сезон выиграл с командой чемпионат серии B и напрямую вышел в серию A. Под руководством Ди Франческо «Сассуоло» впервые в истории вышел в еврокубки.