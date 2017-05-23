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23 мая 2017, 22:58 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Ювентус» и «Порту» сыграют на турнире в Мексике

«Ювентус» на официальном сайте объявил о том, что в июле примет участие в товарищеском турнире Суперкубок Текате-2017.

<span class=error>Ювентус</span> на официальном сайте объявил о том что в июле примет участие в товарищеском турнире <span class=error>Суперкубок</span> <span class=error>Текате</span>-2017. Увеличить
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Кроме чемпионов Италии на турнире в Мексике, который пройдет в июле, сыграют «Крус Асуль», «Порту», «Монтеррей», «Тигрес» и «Чивас». 18 июля тыринцы сыграют с «Монтерреем», а 19-го — с «Тигрес».

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