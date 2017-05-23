«Ювентус» и «Порту» сыграют на турнире в Мексике
«Ювентус» на официальном сайте объявил о том, что в июле примет участие в товарищеском турнире Суперкубок Текате-2017.
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Кроме чемпионов Италии на турнире в Мексике, который пройдет в июле, сыграют «Крус Асуль», «Порту», «Монтеррей», «Тигрес» и «Чивас». 18 июля тыринцы сыграют с «Монтерреем», а 19-го — с «Тигрес».
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