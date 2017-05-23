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23 мая 2017, 22:08 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Атлетик» объявил об уходе Вальверде

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде не будет работать с клубом в следующем сезоне. Об этом сообщает официальный сайт команды из Бильбао.

Главный тренер Атлетика <span class=error>Эрнесто</span> <span class=error>Вальверде</span> не будет работать с клубом в следующем сезоне. Об этом сообщает официальный сайт команды из Бильбао. Увеличить
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«Эрнесто Вальверде не будет работать в клубе в сезоне 2017/18. В связи со своим уходом 53-летний специалист выступит в среду, 24 мая, на специальной пресс-конференции», — говорится в сообщении на официальном сайте «Атлетико».

Ранее испанские СМИ опубликовали информацию о том, что Вальверде станет новым главным тренером «Барселоны».

Официальные представители «Барселоны» опровергли информацию СМИ о том, что клуб имеет договоренность со специалистом.

По информации Marca, многие футболисты «Барселоны» хотели бы видеть на посту главного тренера клуба именно Вальверде.

Нынешний наставник «Барсы» Луис Энрике заявил о том, что он в любом случае покинет клуб по окончании текущего сезона.

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