«Атлетик» объявил об уходе Вальверде
Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде не будет работать с клубом в следующем сезоне. Об этом сообщает официальный сайт команды из Бильбао.
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«Эрнесто Вальверде не будет работать в клубе в сезоне 2017/18. В связи со своим уходом 53-летний специалист выступит в среду, 24 мая, на специальной пресс-конференции», — говорится в сообщении на официальном сайте «Атлетико».
Ранее испанские СМИ опубликовали информацию о том, что Вальверде станет новым главным тренером «Барселоны».
Официальные представители «Барселоны» опровергли информацию СМИ о том, что клуб имеет договоренность со специалистом.
По информации Marca, многие футболисты «Барселоны» хотели бы видеть на посту главного тренера клуба именно Вальверде.
Нынешний наставник «Барсы» Луис Энрике заявил о том, что он в любом случае покинет клуб по окончании текущего сезона.
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