ФК «Крумкачы» покинул главный тренер Владимир Пятенко
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб «Крумкачы» объявил об отставке главного тренера Владимира Пятенко, сообщили корреспонденту БЕЛТА в минской команде.
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Украинский специалист покидает пост по семейным обстоятельствам. Также уходит из команды старший тренер Альберт Ковалев. Подготовкой к следующим матчам команды руководит Алексей Кучук. Тем временем украинские СМИ не исключают возможности возвращения в клуб прежнего наставника минчан Олега Дулуба, который сейчас работает с львовскими «Карпатами».
«Крумкачы» после девяти туров чемпионата Беларуси по футболу, набрав восемь очков, занимают 12-е место. Руководство «воронов» ранее уже выражало недовольство результатами, которые показывает команда в текущем сезоне.
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