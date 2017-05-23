ФК «Крумкачы» покинул главный тренер Владимир Пятенко

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Украинский специалист покидает пост по семейным обстоятельствам. Также уходит из команды старший тренер Альберт Ковалев. Подготовкой к следующим матчам команды руководит Алексей Кучук. Тем временем украинские СМИ не исключают возможности возвращения в клуб прежнего наставника минчан Олега Дулуба, который сейчас работает с львовскими «Карпатами».

«Крумкачы» после девяти туров чемпионата Беларуси по футболу, набрав восемь очков, занимают 12-е место. Руководство «воронов» ранее уже выражало недовольство результатами, которые показывает команда в текущем сезоне.