Кубок. Грезы и угрозы

Даже состав пар участников полуфинала слепой жребий определил далеко не равными по силам. Противостояние «Кайрата» и «Ордабасы» вполне достойно было бы носить статус финала розыгрыша. Однако команды, сражающиеся за места на пьедестале почета чемпионата страны, выяснят кубковые отношения между собой на стадии полуфинала. В то же самое время ужасно стартовавшие в сезоне «Шахтер» с «Атырау» на медали турнира КПЛ-2017 точно не претендуют. В связи с чем, возможно, у этих команд мотивации побороться за завоевание престижного трофея даже больше, чем у фаворитов.



Проведение первого поединка двухматчевого полуфинального противостояния на чужой территории дает определенное преимущество кайратовцам. И, в то же самое время, начало полуфинальных разборок на собственном поле понуждает «Ордабасы» постараться решить вопрос по выходу в решающую стадию соревнования в Шымкенте. Думается, поединок здесь отечественных любителей футбола ожидает очень интересный. «Ордабасы», на самом деле, есть, за что точить нож на «Кайрат», — воспоминания о крупном поражении в матче чемпионата в Алматы так просто из памяти подопечных Алексея Петрушина, конечно же, не выветрились. Реваншистские настроения в рядах шымкентцев определенно присутствуют. Только ведь в поединке с такой командой, как дружина из южной столицы, бросаться в атаку с шашками наголо чревато — в ответ в любой момент можно получить разящий выпад. И не один….

Тяжело, конечно же, предсказывать, как может сложиться в итоге шымкентское противостояние. Игрокам «Ордабасы» для достижения устраивающего их результата необходимо действовать предельно собранно в обороне и крайне агрессивно в нападении, но в игре с «Кайратом» добиться этого будет не так-то и просто. В свою очередь, алматинцам нет особой необходимости форсировать события — у них в запасе имеется ответный поединок в южной столице, который будет проведен только 21 июня. Многое к тому моменту может поменяться… И, в первую очередь, — в составах соперников. Ведь совсем скоро в Казахстане откроется уже летнее трансферное окно, и, надо полагать, составы участников полуфинальных кубковых поединков претерпят определенные изменения.



Это касается, разумеется, и пары «Шахтер» — «Атырау». На данный момент здесь более вероятным кандидатом на участие в финальном матче национального Кубка выглядят нефтяники. Однако не стоит забывать про дамоклов меч, нависший над руководством горняков в виде необходимости срочного исправления сложившейся благодаря его талантливым действиям незавидной турнирной ситуации. Сейчас карагандинцы идут в турнире КПЛ-2017 на предпоследнем месте, лишь по дополнительным показателям обходя «Актобе», однако в ближайших двух турах главного нашего национального футбольного соревнования «Шахтер» будет играть в Астане с действующим чемпионом и в Алматы с «Кайратом» — и разжиться там турнирными баллами горнякам будет почти невозможно… Несложно представить себе, что для того, чтобы потрафить акиму области и продемонстрировать собственную якобы конкурентоспособность, в карагандинском футбольном клубе сделают сейчас ставку на первый полуфинальный кубковый поединок с «Атырау», выложившись в нем по максимуму. Только вот приезжие нефтяники вовсе не тот уже коллектив, что под руководством Зорана Вулича успешно поставлял очки своим соперникам на старте сезона. Сергей Павлов в кратчайшие сроки сумел слепить из подобранных непонятно по каким критериям в межсезонье игроков вполне боеспособную дружину. Которая точно прибыла в гости к «Шахтеру» не для того, чтобы проигрывать в Темиртау.



Однако, посмотрим. Любой кубковый турнир, как известно, богат на сюрпризы. А их здесь можно ждать в любой момент.