Вальверде подпишет с «Барселоной» контракт по схеме «2+1»
Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде уже согласовал контракт с «Барселоной», утверждает Mundo Deportivo. Сообщается, что 53-летний специалист подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.
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Ранее Вальверде объявил, что уйдет из «Атлетика» после окончания чемпионата. Испанец возглавлял клуб на протяжении четырех лет, за это время специалисту удалось вывести команду в групповой турнир Лиги чемпионов, а также выиграть Суперкубок Испании. «Барселона» должна объявить имя нового тренера 29 мая.
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