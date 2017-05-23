Вальверде подпишет с «Барселоной» контракт по схеме «2+1»

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Ранее Вальверде объявил, что уйдет из «Атлетика» после окончания чемпионата. Испанец возглавлял клуб на протяжении четырех лет, за это время специалисту удалось вывести команду в групповой турнир Лиги чемпионов, а также выиграть Суперкубок Испании. «Барселона» должна объявить имя нового тренера 29 мая.