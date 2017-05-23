Капитан «Тараза» дисквалифицирован на семь матчей за мат

На нем рассматривались эпизоды восьмого тура премьер-лиги и шестого тура первой лиги. Клубы оштрафованы на общую сумму в 1 миллион 150 тысяч тенге.

За мат в адрес официальных лиц матча на 300 тысяч тенге каждый оштрафованы главный тренер «Иртыша» Димитар Димитров и его ассистент Петар Колев. За получение игроками пяти и более желтых карточек в одной игре на 150 тысяч оштрафованы «Атырау» и «Окжетпес».

На два матча дисквалифицирован защитник «Тобола» Сергей Малый, удаленный во встрече с «Окжетпесом» (5:1). Получивший красную карточку в той же игре защитник кокшетаусцев Антон Куксин пропустит один матч.

Самую длительную дисквалификацию получил защитник и капитан «Тараза» Нуртас Кургулин. За мат в адрес официальных лиц в матче с «Кайратом» он пропустит сразу семь игр.

В первой лиге на 150 тысяч тенге оштрафован «Кызыл-Жар СК» за получение игроками пяти и более предупреждений в одной игре. На два матча за грубую игру дисквалифицирован защитник «Кырана» Еркебулан Амангельды, а на три и встречи- защитник «Шахтер-Булата» Бауыржан Наурызбаев.