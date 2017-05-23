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ОТНОШЕНИЯ

«Реал» стал чемпионом в первый же полноценный сезон работы Зинедина Зидана главным тренером команды. Главное, что удалось французу, — создать рабочую обстановку. Настолько, конечно, насколько это вообще возможно в напичканном суперзвездами клубе.

Показательна история из прошлого сезона. Лидеры команды были недовольны тренером Рафаэлем Бенитесом. История Модрича так и вовсе вызывает смех: Бенитесу не нравилось, что он делает много передач внешней стороной стопы, и тренер делал хорвату замечания.

Сменивший Бенитеса Зидан разрешил Модричу играть так, как он хочет. И не просто разрешил, а напутствовал: «Это футболист высочайшего уровня. Он подносит много блюд к нашему столу. А то, как он владеет внешней стороной стопы, меня восхищает».

Стало понятно, что со звездами Зидан найдет общий язык. А кто, если не он — живая легенда мирового футбола?

С таким тренером хотелось работать. Летом в клубе остался Иско, которого много кто хотел приобрести. Хавбек думал об уходе, так как не имел постоянной игровой практики. Но решающую роль сыграл фактор Зидана. Об этом рассказал сам Иско после осеннего матча с «Бетисом» (6:1), в котором он сделал дубль: «Я чувствую, что Зидан в меня верит. Мне это помогает. Пока я не до конца вошел в игровой ритм, но скоро все будет совсем хорошо». Слова с делом не разошлись — к концу сезона Иско стал ключевым игроком «Реала». Именно с его передачи Криштиану Роналду забил победный гол в ворота «Малаги».

Конечно, без шероховатостей не обошлось. Например, Хамес Родригес несколько раз был недоволен решениями Зидана. Но это обычное дело для большой команды. Посмотрите на «Ювентус». Там недовольство выражали сразу три игрока — Дибала, Лихтштайнер и Бонуччи. Но все наладилось. Показательно, что в голосовании ФИФА по выбору лучшего тренера 2016 года Родригес — капитан сборной Колумбии — на первое место поставил Зидана.

ДРУГАЯ РОЛЬ РОНАЛДУ

Добиться хорошей атмосферы в коллективе Зидану помогло одинаково ровное отношение ко всем футболистам — неприкасаемых для него не было.

В предыдущие годы таким был Роналду. Представить команду без него было невозможно. Португалец по-прежнему является лидером «Реала», но мадридцы вполне могут сыграть и без него. Несколько раз Зидан просто давал Роналду отдохнуть, как, например, в матче с «Гранадой» в 36-м туре чемпионата Испании. «Реал» выиграл 4:0.

Сразу пять раз в чемпионате Криштиану меняли. «Почему был заменен Роналду? Он может покинуть поле досрочно, как и любой другой футболист. У нас много матчей. Я решил, что с него на сегодня хватит», — сказал Зидан после матча с «Атлетиком».

В примере в этом сезоне Роналду провел 29 матчей. Помимо тренерских решений ряд игр он пропустил из-за травмы, полученной на Евро-2016. В 29 матчах португалец забил 25 голов — худший результат в чемпионате Испании. Более того, ниже отметки в 30 голов он опускался лишь один раз — в сезоне-2009/10 Роналду забил 26 мячей. Тот сезон для него был первым в Испании.

Зидан сократил Роналду количество игровых минут. Но отношение к тренеру у футболиста замечательное. «Я наслаждался его игрой как футболиста, теперь он вызывает у меня восхищение как тренер», — сказал Криштиану.

ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

На футбольном поле Зидан не боялся искать новые идеи. Удачным ходом можно признать использование в ряде матчей схемы 4−3−1−2. В ее рамках удачно проявляют себя сразу три атакующих игрока — Роналду, Бензема и Иско.

Доверием Зидана и удачно подобранной схемой последний воспользовался сполна. В чемпионате он забил десять голов и отдал девять передач — личный рекорд.

Можно занести в актив Зидану и использование Хамеса и Мораты в качестве джокеров. Не каждый футболист может успешно выходить на замену. Эти двое доказали, что могут. Девять раз выйдя на замену, Хамес забил один гол и трижды ассистировал партнерам. Мората, 12 раз начав игру со скамейки, забил четыре гола и сделал два результативных паса. Это только в примере. Была еще Лига чемпионов.

УВЕРЕННОСТЬ

«Реал» стал чемпионом по праву. Не было тура, после которого команда Зидана не лидировала бы. В худшем для нее случае с ней кто-то шел вровень. В начале сезона таким соперником был «Атлетико». Ближе к финишу — «Барселона».

Что характерно, каталонцы выступили не хуже, чем в прошлом году. Тогда они стали чемпионами, набрав 91 очко. Нынче у них оказалось на балл меньше. «Реал» же прибавил, набрав на три очка больше, чем год назад — 93 против 90.

Возможно, уже в прошлом сезоне «Реал» бы стал чемпионом, если бы Зидан возглавил команду летом, а не сменил Бенитеса по ходу пьесы. Тогда при испанце «Реал» проиграл три встречи, тогда как при французе — лишь одну. Нынче «сливочные» потерпели всего три поражения за весь чемпионат.

Но кто сказал, что Зидан бы добился успеха, не возглавь он команду после Бенитеса? На игроков свалилось счастье — возможность работать в комфортной обстановке. После дрязг с Бенитесом они это понимали, а потому дорожили моментом и ценили эту атмосферу. Нет, Зидан пришел в подходящий момент.