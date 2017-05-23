«Атлетико» объявил о продлении контракта с Коке до 2024 года
Полузащитник «Атлетико» Коке подписал новый контракт с мадридским клубом. Как сообщает официальный сайт «матрасников», соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.
Предыдущий контракт 25-летнего испанского хавбека с «Атлетико» истекал летом 2019 года.
Коке является воспитанником «Атлетико». В составе мадридской команды полузащитник провёл более 300 матчей, забил 28 голов и сделал 83 голевые передачи.
Коке вместе с «Атлетико» становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
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