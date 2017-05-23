Венгер, ты ли это? 5 причин, почему «Арсенал» в Лиге Европы — это хорошо
Впервые за 20 лет лондонский «Арсенал» не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов. «Советский спорт» рассказывает, почему костерить команду Арсена Венгера
все-таки не стоит.
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НАСТОЙЧИВОСТЬ
Не секрет, что за лидерами «канониров» — Алексисом и Озилом — уже выстроилась очередь из
Боссы лондонцев весь год уговаривали агентов уменьшить предложения по переподписанию контрактов, но теперь, когда по факту клубу просто нечего предложить своим хедлайнерам, остается только одно — удовлетворить аппетиты Санчеса и Озила, тем самым показав — несмотря на неудачный сезон, расставаться с главными звездами клуб не намерен. Футболисты, осознав свою незаменимость на практике, вряд ли захотят паковать чемоданы.
РЕФОРМЫ
Одна из них наступила уже по ходу этого сезона, а точнее — на его финишной прямой. Венгер вернулся на 20 лет в прошлое и моментами перешел на формацию с тремя защитниками, отойдя от своих, казалось, непоколебимых принципов построения игры во имя результата. Ущемление креативной составляющей в пользу дисциплины и академичности позволили лондонцам практически просочиться в Лигу чемпионов (но
Есть надежда, что клуб ждут реформы не только тактического толка, но и, например, трансферного. Но тут, правда, вопрос уже к исполнительному директору Ивану Газидису. Вдруг, Венгер перестанет покупать только по одному
НОВЫЙ ВЫЗОВ
Для тренера и футболистов Лига Европы — это новый опыт, шанс почувствовать себя чуть ли не безоговорочным фаворитом, а значит, в другой шкуре. Когда к розыгрышу еврокубка «Арсенал» подходил в подобном статусе, я, честно говоря, не припомню. А тут тебе и шанс бороться за трофей и, в случае победы, самым коротким путем оказаться в Лиге чемпионов.
Нет, правда. Помните сезон-2012/13, когда «Челси»
ШАНС НАЛАДИТЬ ОТНОШЕНИЯ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ
Несмотря на непопадание в Лигу чемпионов, истинные болельщики будут любить «Арсенал» и дальше. Но
Фанаты «пушкарей» соскучились по большим победам, и Кубок Англии, недавно взятый дважды подряд, не создаст мощный разряд на кончиках пальцев, не затмит накопившиеся за время владения Стэном Кроенке проблемы. А вот победа в Лиге Европы может все это исправить. Она и встряхнет поклонников «Арсенала» и воодушевит футболистов. А плюс на плюс, как известно, дает только плюс. Так что, как говорится, In Arsene We Trust.
БУДУЩЕЕ
Хотели того в Северном Лондоне или нет, но следующий сезон максимально выбивается из привычной канвы: нет ни места в четверке, ни Лиги чемпионов, ни больших ожиданий. А значит, настало время перемен. Настало время реанимировать клуб, поменять батарейки и выходить на длинную и непроходимую дистанцию с новыми силами.
Венгер, построивший буквально все, с чем у вас ассоциируется современный «Арсенал», как никто другой может подготовить команду для качественного скачка вперед, для будущей перспективы. Только он способен не только эффективно, но и эффектно закончить работу в главном проекте своей жизни и передать, безусловно, свое детище (у
И если так случится, мы точно зададимся вопросом: Венгер, ты ли это?
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