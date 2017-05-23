К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

НАСТОЙЧИВОСТЬ

Не секрет, что за лидерами «канониров» — Алексисом и Озилом — уже выстроилась очередь из топ-клубов. У обоих остался только год контракта, а значит, удержать игроков после невозможности сыграть в Лиге чемпионов можно только одним способом -зарплатами.

Боссы лондонцев весь год уговаривали агентов уменьшить предложения по переподписанию контрактов, но теперь, когда по факту клубу просто нечего предложить своим хедлайнерам, остается только одно — удовлетворить аппетиты Санчеса и Озила, тем самым показав — несмотря на неудачный сезон, расставаться с главными звездами клуб не намерен. Футболисты, осознав свою незаменимость на практике, вряд ли захотят паковать чемоданы.

РЕФОРМЫ

Одна из них наступила уже по ходу этого сезона, а точнее — на его финишной прямой. Венгер вернулся на 20 лет в прошлое и моментами перешел на формацию с тремя защитниками, отойдя от своих, казалось, непоколебимых принципов построения игры во имя результата. Ущемление креативной составляющей в пользу дисциплины и академичности позволили лондонцам практически просочиться в Лигу чемпионов (но все-таки не вышло), продраться в финал Кубка Англии и, что самое главное, стать разноплановым коллективом.

Есть надежда, что клуб ждут реформы не только тактического толка, но и, например, трансферного. Но тут, правда, вопрос уже к исполнительному директору Ивану Газидису. Вдруг, Венгер перестанет покупать только по одному топ-футболисту каждое лето, ведь в кротчайшие сроки вокруг новичка чемпионской игры не соткать, а закупится по-настоящему. Как это делает «Челси», «Ливерпуль» или манчестерские клубы. Пусть у «Арсенала» в этой компании самый тоненький кошелек, но раскошелиться ради глобальных изменений единожды все-таки нужно.

НОВЫЙ ВЫЗОВ

Для тренера и футболистов Лига Европы — это новый опыт, шанс почувствовать себя чуть ли не безоговорочным фаворитом, а значит, в другой шкуре. Когда к розыгрышу еврокубка «Арсенал» подходил в подобном статусе, я, честно говоря, не припомню. А тут тебе и шанс бороться за трофей и, в случае победы, самым коротким путем оказаться в Лиге чемпионов.

Нет, правда. Помните сезон-2012/13, когда «Челси» каким-то непостижимым образом свалился в ЛЕ и там, не без проблем конечно, от души повеселился? Вполне возможно, что это случится и с «Арсеналом». Хотя, Венгер настолько не ценит Лигу Европы, что ожидать можно и диаметрального исхода: парни, забейте, этот турнир не для вас, уезжаем.

ШАНС НАЛАДИТЬ ОТНОШЕНИЯ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ

Несмотря на непопадание в Лигу чемпионов, истинные болельщики будут любить «Арсенал» и дальше. Но фан-сообщество клуба давно разделилось на Wenger In и Wnger Out. И если бы меня спросили, чего мне хочется больше — позорного вылета от «Баварии"/"Барселоны» в 1/8 финала ЛЧ или, скажем, финала ЛЕ с участием любимого клуба — я бы выбрал второе не раздумывая.

Фанаты «пушкарей» соскучились по большим победам, и Кубок Англии, недавно взятый дважды подряд, не создаст мощный разряд на кончиках пальцев, не затмит накопившиеся за время владения Стэном Кроенке проблемы. А вот победа в Лиге Европы может все это исправить. Она и встряхнет поклонников «Арсенала» и воодушевит футболистов. А плюс на плюс, как известно, дает только плюс. Так что, как говорится, In Arsene We Trust.

БУДУЩЕЕ

Хотели того в Северном Лондоне или нет, но следующий сезон максимально выбивается из привычной канвы: нет ни места в четверке, ни Лиги чемпионов, ни больших ожиданий. А значит, настало время перемен. Настало время реанимировать клуб, поменять батарейки и выходить на длинную и непроходимую дистанцию с новыми силами.

Венгер, построивший буквально все, с чем у вас ассоциируется современный «Арсенал», как никто другой может подготовить команду для качественного скачка вперед, для будущей перспективы. Только он способен не только эффективно, но и эффектно закончить работу в главном проекте своей жизни и передать, безусловно, свое детище (у кого-то есть сомнения?) преемнику. Амбициозному, квалифицированному и современному.

И если так случится, мы точно зададимся вопросом: Венгер, ты ли это?