«Реал» объявил о подписании 16-летнего Винисиуса Жуниора из «Фламенго»
Нападающий «Фламенго» Винисиус Жуниор станет игроком «Реала» с июля 2018 года, сообщает официальный сайт клуба.
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16-летний футболист продолжит играть за бразильскую команду до 2019 года. Остальные подробности сделки не разглашаются.
Винисиус Жуниор провел один матч в составе основной команды «Фламенго» против «Атлетику Минейру» (1:1). За сборные Бразилии разных возрастов он провел 25 игр, забил 23 мяча и сделал четыре передачи. Футболист был признан лучшим игроком юношеского чемпионата Южной Америки-2017.
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