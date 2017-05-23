«Реал» объявил о подписании 16-летнего Винисиуса Жуниора из «Фламенго»

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16-летний футболист продолжит играть за бразильскую команду до 2019 года. Остальные подробности сделки не разглашаются.

Винисиус Жуниор провел один матч в составе основной команды «Фламенго» против «Атлетику Минейру» (1:1). За сборные Бразилии разных возрастов он провел 25 игр, забил 23 мяча и сделал четыре передачи. Футболист был признан лучшим игроком юношеского чемпионата Южной Америки-2017.