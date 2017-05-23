Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29843284/
23 мая 2017, 20:03 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Реал» объявил о подписании 16-летнего Винисиуса Жуниора из «Фламенго»

Нападающий «Фламенго» Винисиус Жуниор станет игроком «Реала» с июля 2018 года, сообщает официальный сайт клуба.

Нападающий <span class=error>Фламенго</span> Винисиус <span class=error>Жуниор</span> станет игроком Реала с июля 2018 года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

16-летний футболист продолжит играть за бразильскую команду до 2019 года. Остальные подробности сделки не разглашаются.

Винисиус Жуниор провел один матч в составе основной команды «Фламенго» против «Атлетику Минейру» (1:1). За сборные Бразилии разных возрастов он провел 25 игр, забил 23 мяча и сделал четыре передачи. Футболист был признан лучшим игроком юношеского чемпионата Южной Америки-2017.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Сабо: Теперь клубы хорошо подумают, прежде чем заключать сделки с украинцами

Сабо: Теперь клубы хорошо подумают, прежде чем заключать сделки с украинцами

Экс-тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о выступлении украинских легионеров в Европе, отметив, что теперь украинским футболистам будет сложнее уехать за границу.
Еще 7 новостей  Все новости
21 мая

Какие перемены ждут "Спартак"

Фетисов жестко критикует сборную России

Из ЦСКА - в "Челси"