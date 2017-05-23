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23 мая 2017, 19:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Косельни не поможет «Арсеналу» в финале Кубка Англии из-за дисквалификации

Защитник «Арсенала» Лоран Косельни пропустит финальный матч Кубка Англии с «Челси» из-за красной карточки, полученной в домашнем матче 38-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (3:1), сообщает пресс-служба английской футбольной ассоциации.

Защитник Арсенала <span class=error>Лоран</span> <span class=error>Косельни</span> пропустит финальный матч Кубка Англии с <span class=error>Челси</span> <nobr>из-за </nobr>красной карточки полученной в домашнем матче 38-го тура чемпионата Англии с <span class=error>Эвертоном</span> (3:1) сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> английской футбольной ассоциации. Увеличить
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31-летний французский футболист получил прямую карточку за грубый подкат в матче с ливерпульской командой. За это нарушение Косельни получил трёхматчевую дисквалификацию, а апелляция «Арсенала» на это решение ассоциации была отклонена.

Таким образом, защитник пропустит финал Кубка Англии, который состоится 27 мая, а также два первых матча следующего сезона.

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