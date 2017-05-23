Косельни не поможет «Арсеналу» в финале Кубка Англии из-за дисквалификации
Защитник «Арсенала» Лоран Косельни пропустит финальный матч Кубка Англии с «Челси»
из-за красной карточки, полученной в домашнем матче 38-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (3:1), сообщает пресс-служба английской футбольной ассоциации.
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31-летний французский футболист получил прямую карточку за грубый подкат в матче с ливерпульской командой. За это нарушение Косельни получил трёхматчевую дисквалификацию, а апелляция «Арсенала» на это решение ассоциации была отклонена.
Таким образом, защитник пропустит финал Кубка Англии, который состоится 27 мая, а также два первых матча следующего сезона.
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