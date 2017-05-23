Косельни не поможет «Арсеналу» в финале Кубка Англии из-за дисквалификации

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

31-летний французский футболист получил прямую карточку за грубый подкат в матче с ливерпульской командой. За это нарушение Косельни получил трёхматчевую дисквалификацию, а апелляция «Арсенала» на это решение ассоциации была отклонена.

Таким образом, защитник пропустит финал Кубка Англии, который состоится 27 мая, а также два первых матча следующего сезона.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Laurent Koscielny receives a straight red for a late challenge on Enner Valencia and will miss the FA cup final.<a href="https://t.co/DUnQKuEV1C">pic.twitter.com/DUnQKuEV1C</a></p>— FF.Report (@felix_futball) <a href="https://twitter.com/felix_futball/status/866300668549767168">21 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>