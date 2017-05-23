Халк может заменить Алексиса в «Арсенале»

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Don Balon сообщает, что 30-летний бразилец может заменить в команде Алексиса Санчеса. Контракт чилийца истекает в 2018 году, и не исключено, что летом 28-летний футболист покинет «Арсенал».

В услугах Алексиса Санчеса заинтересованы «Манчестер Сити» и «Челси». Что касается Халка, бразилец в одном из интервью признался, что мечтает играть в АПЛ и болеет за «Арсенал».

Контракт Халка, купленный у «Зенита» летом 2016 года за € 55,8 млн, истекает летом 2020 года.