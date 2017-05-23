Наши за границей. Облачно, с переменными ассистами

Руслан Малиновский и Дмитрий Лепа продолжают штамповать ассисты, Валерий Лучкевич также не остается без полезного ТТД, Дмитрий Чигринский очень уверенно играет в обороне. С другой стороны, Евгений Шахов, лучший игрок «ПАОКа» в марте и третий в апреле, ввязывается в драку, команды украинцев упускают первое место в Экстракласе, а Александр Рыбка неудачно дебютирует в Турции.

Бельгия

«Генк» закончил групповой турнир лигоевропейского плей-офф с огромным преимуществом над ближайшим преследователем — 11 очков. И это при том, что в последнем матче против него («Локерен», 1:1, Сергей Болбат вне заявки) большинство лидеров отдыхали. Руслан Малиновский не попал даже в заявку. Впрочем, украинцу хватило и шестого и седьмого ассиста в сезоне и статуса лучшего игрока матча против «Руселаре» (3:1), а его команде — одного хорошего тайма, первого. Кстати, матч мог он закончить с четырьмя ассистами, однако из двух подач с угловых на линию вратарской голом закончилась лишь первая, а вторая — суперсейвом вратаря. Пас же вразрез, выведший партнера один-на-один тот не использовал, не переиграв голкипера. Зато элегантный заброс с левого угла штрафной на правый угол вратарской, откуда Буффель слета забил, был очень красив.

«Кортрийк» (4) — «Локерен» 4:4. Андрей Тотовицкий — шесть минут за хозяев. Болбат и в этом матче не попал в заявку гостей.

«Мускрон» — «Кортрейк» 0:1. Тотовицкий — 17 минут.

Группу А выиграл «Сент-Трюйден». В том числе и благодаря победам над «Мехеленом» (7:0) и «Льерсом» (3:1). Правда, Роман Безус в последние дни находится в Киеве, жалуется на неспортивные решения тренера своей команды и желает ее покинуть.

«Стандард» впервые в сезоне сумел одержать три победы подряд (если учитывать матчи всех турниров) и закончил соревнования на четвертом месте. Валерий Лучкевич также может быть доволен концовкой сезона. В матче против «Льерса» (2:0) он дважды отлично простреливал в штрафную справа, однако партнеры мазали с отличных позиций, в том числе и по пустым воротам. А вот против «Ваасланда-Беверена» (3:1, 64 минуты) поначалу слишком часто забегал в офсайд, портя перспективные атаки. Однако в итоге поучаствовал в двух голах. Вначале он прорвался в штрафную мимо двоих, упал (фола не было), и два партнера продолжили организацией гола. А затем во время контратаки перевел мяч справа на левый угол штрафной, откуда партнер отличным ударом положил мяч в дальний угол.

Германия

Денис Олейник довольно неожиданно получил игровые минуты (10) в последнем матче сезона в Менхенгладбахе. «Дармштадт», оставшийся последним, в итоге свел матч к 2:2 благодаря голу на 90-ой минуте. В этой комбинации Денис участия не принимал. Хотя в целом был относительно активен, сбросил слева под удар издали (заблокирован) и поучаствовал успешным дриблингом в еще одной атаке, закончившейся так же. Игорь Березовский остался, а запасе, а Артем Федецкий — вне заявки.

«Герта» — «Байер» 2:6 (12 место). Владлен Юрченко — запас.

«Ингольштадт» — «Шальке» (10) 1:1. Евгений Коноплянка вне заявки.

Греция

Уровень насилия в греческом футболе лишь растет. Еще продолжаются разбирательства, грозящие снятием очков «Олимпиакосу», еще свежа память бойни в финале Кубка. И вот новый инцидент — массовая драка между игроками «Панатинаикоса» и «ПАОКа» и прерванный матч после попадания бутылки из-под пива в голову главному тренеру гостей Владимиру Ивичу. Фотографии стычек и шокированного наставника с перевязанной головой (к счастью, он уже покинул больницу и вернулся к работе) облетели всю Европу. Жаль, что на них в эпицентре неприятных событий можно было увидеть и лучшего игрока марта по версии болельщиков команды и третьего — в апреле. Евгений Шахов полез вступаться за травмированного партнера, подрался с защитником афинян Кулибали и уже в раздевалке получил красную карточку.

Апелляция на трехматчевую дисквалификацию полузащитника уже отклонена. Так что в этом сезоне он уже не сыграет. Тем временем, «ПАОК» справился с «Паниониосом» и без него (1:0) и в случае получения технической победы за события в Афинах (а это самый вероятный вариант развития событий) вернется на первое место. Пока же на нем находится «АЕК», переигравший тот же «Панатинаикос» и проигравший «Паниониосу» дома с одинаковым счетом 1:0.

Тренеры всех команд жалуются на усталость и плотный график плей-офф (6 матчей за 17−18 дней), именно им объясняя низкий уровень игры. Против «Паниониоса» подопечные Маноло Хименеса («наш худший домашний матч в сезоне») владели мячом 77 процента игрового времени, однако создали очень мало. С другой стороны, и гости угрожали воротам лишь издали, так что Дмитрий Чигринский провел очень уверенный матч в центре обороны. Он еще и мог забить, однако его удар правой низом с 17-ти метров с полулета во время розыгрыша штрафного был неточным. И все же в голе есть и его вина, ведь именно Дмитрий проиграл верховую дуэль в чужой штрафной во время розыгрыша углового, что и запустило контратаку гостей. В матче против «Панатинаикоса», нанесшего лишь четыре удара по воротам, из них один — в створ, никаких проблем у украинца не возникло.

Турция

Дебют Александра Рыбки за «Карабюкспор» (12) в матче против «Коньяспора» (0:3) сложно оценить однозначно. С одной стороны, он все же пропустил трижды. Причем первый гол — из пределов вратарской, второй — между ногами, а при выходе Хоры один-на-один вообще слишком рано завалился на бок, позволив румыну легко закатить мяч в ворота. С другой стороны, первый матч после долгосрочного отсутствия травмы нельзя судить строго, а во всех трех голевых эпизодах соперники имели большое преимущество перед вратарем и пробивали с убойных позиций. Да и в целом Рыбка был брошен на растерзание ужасной обороной «Карабюкспора». Ему удалось совершить пять сейвов, среди них два отлично отбитых ногой удара при выходах один-на-один и еще один весьма опасный удар из центра штрафной.

Атака «Карабюкспора» также не особо функционировала. Евгений Селезнев отыграл лишь 70 минут и нанес три удара по воротам, причем попытка заброса в девятку с 15-ти метров (вратарь отбил) была очень хорошей, а удар с угла вратарской (неточно) — отличным шансом забить. Сбрасывал мяч партнеру под неточный удар издали. При этом часто выпадал из игры и коснулся мяча лишь 24 раза. На счету Андрея Близниченко, вышедшего на замену в начале второго тайма, 23 касания, два удара по воротам издали (не очень сложный для вратаря и заблокированный) и полное отсутствие в штрафной соперника.

«Генчлербирлиги» — «Фенербахче» (3 место) 1:2.

Кубок. Полуфинал. «Фенербахче» — «Истанбул Басакшехир» 2:2 (9:10 по пенальти). «Фенер» вылетает. Александр Караваев дважды не попал в заявку.

Хорватия

За тур до конца первенства стало ясно, что «Осиек» останется четвертым. В клубе этот результат восприняли с радостью, вспоминая тяжелые последние годы. Одним из главных героев команды весенней части, да и всего сезона, стал Дмитрий Лепа. Слабо начав свою каденцию в «Осиеке», в 2017-ом году украинец забил восемь мячей, выйдя на показатели 9+5 по схеме «гол+пас». Во многом благодаря этому он получил специальный приз от ультрас клуба, вручаемый лучшему игроку сезона за «влияние на поле и за его пределами и за подобающее отношение к клубу и его болельщикам».

По сообщению журналиста официального сайта клуба, полузащитник был весьма удивлен и обрадован, услышав о завоевании этого приза, одним из предыдущих обладателей которого является киевский динамовец Домагой Вида. К сожалению, отблагодарить болельщиков в матче против загребского «Динамо» (0:1) и помочь команде продлить домашнюю серию побед до восьми матчей он не смог. Как и партнеры, отыграв слабо и запомнившись лишь желтой карточкой.

В региональном дерби в гостях против «Цибалии» (1:1) за несколько дней до этого он был гораздо продуктивнее. На его счету две классных подачи угловых, с которых партнеры головой в упор пробивали неточно либо в стоявшего на линии защитника. Навес слева с игры под еще один удар головой (суперсейв вратаря). А главное — результативный пас, несколько похожий на ассист Лучкевича. Разве что в саму штрафную, а не на ее угол.

Польша

На протяжении большей части сезона, а именно 20-ти туров (в том числе десяти последних) лидером Экстракласы являлась «Ягеллония». Однако в решающий момент подопечные Михала Пробьержа не выдержали. 0:4 в Гданске от «Лехии» и всего лишь 0:0 дома с «Легией» (не проигрывающей в Белостоке с 2009-го) оставили именно столичную команду на первом месте с двухочковым перевесом за два тура до конца первенства. А сзади еще и поджимают та же «Лехия» и «Лех», у которых, как и у «Яги», 38 очков.

В первом из матчей Тарас Романчук был заменен на 81-ой минуте из-за травмы, а Дмитрий Хомченовский остался в запасе. Нельзя сказать, что экс-лидер его провалил, ведь начал намного лучше и в центре поля не особо уступал. Игру изменили два пенальти, (первый был назначен после того, как Романчук не смог прервать прострел). А окончательно «убил» гол в начале второго тайма, когда под слишком слабым давлением Тараса удалось отдать пас на фланг и продолжить контратаку.

Матч же с «Легией» был совершенно скучным и наполненным жесткой борьбой с минимумом футбола и всего тремя ударами в створ ворот. Романчук запомнился разве что прострелом под удар с 17-ти метров (вратарь) и желтой карточкой, из-за которой пропустит следующий матч. Хомченовский — скидкой под неточный удар.

Владимир Костевич и в матчах против «Легии» (0:2) и «Лехии» (0:0, желтая карточка) был лучшим в «Лехе» по «кроссам» в штрафную с шестью-семью. В первом 49-ю процентами посетителей официального сайта клуба был даже признан лучшим игроком. Однако это отличие лишь на фоне плохо отыгравших партнеров, а большинство «кроссов» были неточными. Во втором из матчей он хотя бы отлично отыграл в обороне (соперник нанес три удара по воротам, ни одного из них — в створ) и пробивал по воротам с полулета с 25-ти метров, пусть и слабо и в руки вратарю. Игроки же «Легии» организовали несколько очень опасных атак через его фланг, в эпизоде со вторым голом именно он нарушил линию искусственного офсайда. Да и статус лучшего на поле по общему числу касаний и передач, семь выбитых мячей и два опасных прорыва в штрафную хозяев (в итоге остановленных) не повлияли на результат.

«Корона» (5) — «Висла» 3:2. Сергей Пилипчук заменен в перерыве из-за травмы. До того чуть-чуть неточно пробил штрафной удар с острого угла. Целил под ближнюю стойку. Один из навесов на него был плохо прерван, и краковцев спасли вратарь и защитник на линии. В матче против «Брук-Бет Термалики» (2:0, Артем Путивцев — желтая карточка, пропустит следующий матч) не попал в заявку.

Путивцев принял участие в двух скучных матчах с минимумом опасных моментов. И все же не смог предотвратить по навесу на авторов голов в каждом из них, хотя был близок к мячу. В матче против «Погони» (1:1) еще и грубо ошибся, но вратарь спас. Тогда же Владимир Коваль (восемь минут) неточно пробил штрафной. В матче против «Короны» форвард остался в запасе. «Термалика» на восьмом месте.

Испания. Завершающий тур. «Малага» (11) — «Реал Мадрид» 0:2. Денис Бойко — запас.

Сегунда. «Нумансия» — «Луго» (9) 0:1. Василий Кравец — полный матч и желтая карточка.

Италия. Серия Б. «Фрозиноне» (3) — «Про Верчелли» 2:1. Василий Прийма — запас.

Кипр. Завершающий тур. «Эрмис» (7) — «Этникос» 3:4. Ярослав Мартынюк — полный матч и желтая карточка.

Болгария. «Лудогорец» (чемпион) — «ЦСКА» 1:1. «Левски» — «Лудогорец» 1:3. Игорь Пластун — два полных матча.

«Черно Море» — «Дунав» (5) 1:2. Алексей Ларин — 31 минута и желтая карточка. «Дунав» — «Левски» 0:1. Ларин — запас.

Австрия. Второй дивизион. «Капфенберг» (6) — «Блау-Вайсс» 3:2. Евгений Будник — гол (третий в сезоне) и желтая карточка.

Чехия. «Збройовка» (11) — «Виктория» Пльзень 0:1. Борис Тащи — полный матч.

Литва. «Атлантас» — «Йонава» (6) 0:1. Максим Марусич — гол и желтая карточка.

Македония. «Вардар» (чемпион) — «Ренова» 2:0. Евгений Новак — полный матч.

Черногория. «Единство» — «Петровац» (9) 3:1. Андрей Корнийчук — 15 минут.

Венгрия. «Дьирмот» (вылетел) — «Вашаш» 1:2. Александр Надь — полный матч.

«МТК» (11) — «Дьошдьор» 0:0. Юрий Коломоец — запас.

Словения. «Целье» — «Рудар» (7) 1:1. Илья Марковский — запас. «Рудар» — «Алюминий» 2:2. Марковский — вне заявки.

Сербия. «Металац» (вылетел) — «Нови Пазар» 3:0. Тарас Бондаренко — гол.

Португалия. Завершающий тур. «Эшторил» (10) — «Арука» 4:2. Дмитрий Ярчук — 83 минуты и желтая карточка.

Сегунда. Завершающий тур. «Деспортиво Авеш» — «Фафе» (вылетел) 3:0. Дмитрий Литвин — автогол.

Азия. Кубок АФК. «Дордой» (Кыргызстан) — «Истиклол» (Таджикистан) 1:4. «Истиклол» обеспечил выход из группы. Артем Барановский — полный матч.

В последних двух турах чемпионата России игровые минуты получал Тарас Михалик. А именно 87 в матче «Урал» — «Локомотив», победа гостей со счетом 2:1. И все 90 — в матче против «Зенита» (0:2). «Локо» закончил сезон восьмым, попутно завоевав Кубок. Также на поле появлялся Денис Кулаков, отыгравший полные матчи за «Урал» против «Уфы» (0:1) и того же «Локомотива». Его команда на 11-ом месте. Полный матч отыграл и Филипп Будковский за «Анжи» дома против «Ростова» (1:2), получив желтую карточку. Форвард гостей Марко Девич заменен в перерыве. Команда Будковского закончила сезон 12-ой, команда Девича — шестой.