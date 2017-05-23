Наши за границей. Облачно, с переменными ассистами
Недельные итоги выступлений украинцев за границей.
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Видимо, что-то случилось...
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Руслан Малиновский и Дмитрий Лепа продолжают штамповать ассисты, Валерий Лучкевич также не остается без полезного ТТД, Дмитрий Чигринский очень уверенно играет в обороне. С другой стороны, Евгений Шахов, лучший игрок «ПАОКа» в марте и третий в апреле, ввязывается в драку, команды украинцев упускают первое место в Экстракласе, а Александр Рыбка неудачно дебютирует в Турции.
Бельгия
«Генк» закончил групповой турнир лигоевропейского
«Кортрийк» (4) — «Локерен» 4:4. Андрей Тотовицкий — шесть минут за хозяев. Болбат и в этом матче не попал в заявку гостей.
«Мускрон» — «Кортрейк» 0:1. Тотовицкий — 17 минут.
Группу А выиграл «Сент-Трюйден». В том числе и благодаря победам над «Мехеленом» (7:0) и «Льерсом» (3:1). Правда, Роман Безус в последние дни находится в Киеве, жалуется на неспортивные решения тренера своей команды и желает ее покинуть.
«Стандард» впервые в сезоне сумел одержать три победы подряд (если учитывать матчи всех турниров) и закончил соревнования на четвертом месте. Валерий Лучкевич также может быть доволен концовкой сезона. В матче против «Льерса» (2:0) он дважды отлично простреливал в штрафную справа, однако партнеры мазали с отличных позиций, в том числе и по пустым воротам. А вот против «Ваасланда-Беверена» (3:1, 64 минуты) поначалу слишком часто забегал в офсайд, портя перспективные атаки. Однако в итоге поучаствовал в двух голах. Вначале он прорвался в штрафную мимо двоих, упал (фола не было), и два партнера продолжили организацией гола. А затем во время контратаки перевел мяч справа на левый угол штрафной, откуда партнер отличным ударом положил мяч в дальний угол.
Германия
Денис Олейник довольно неожиданно получил игровые минуты (10) в последнем матче сезона в Менхенгладбахе. «Дармштадт», оставшийся последним, в итоге свел матч к 2:2 благодаря голу на 90-ой минуте. В этой комбинации Денис участия не принимал. Хотя в целом был относительно активен, сбросил слева под удар издали (заблокирован) и поучаствовал успешным дриблингом в еще одной атаке, закончившейся так же. Игорь Березовский остался, а запасе, а Артем Федецкий — вне заявки.
«Герта» — «Байер» 2:6 (12 место). Владлен Юрченко — запас.
«Ингольштадт» — «Шальке» (10) 1:1. Евгений Коноплянка вне заявки.
Греция
Уровень насилия в греческом футболе лишь растет. Еще продолжаются разбирательства, грозящие снятием очков «Олимпиакосу», еще свежа память бойни в финале Кубка. И вот новый инцидент — массовая драка между игроками «Панатинаикоса» и «ПАОКа» и прерванный матч после попадания бутылки
Апелляция на трехматчевую дисквалификацию полузащитника уже отклонена. Так что в этом сезоне он уже не сыграет. Тем временем, «ПАОК» справился с «Паниониосом» и без него (1:0) и в случае получения технической победы за события в Афинах (а это самый вероятный вариант развития событий) вернется на первое место. Пока же на нем находится «АЕК», переигравший тот же «Панатинаикос» и проигравший «Паниониосу» дома с одинаковым счетом 1:0.
Тренеры всех команд жалуются на усталость и плотный график
Турция
Дебют Александра Рыбки за «Карабюкспор» (12) в матче против «Коньяспора» (0:3) сложно оценить однозначно. С одной стороны, он все же пропустил трижды. Причем первый гол — из пределов вратарской, второй — между ногами, а при выходе Хоры
Атака «Карабюкспора» также не особо функционировала. Евгений Селезнев отыграл лишь 70 минут и нанес три удара по воротам, причем попытка заброса в девятку с 15-ти метров (вратарь отбил) была очень хорошей, а удар с угла вратарской (неточно) — отличным шансом забить. Сбрасывал мяч партнеру под неточный удар издали. При этом часто выпадал из игры и коснулся мяча лишь 24 раза. На счету Андрея Близниченко, вышедшего на замену в начале второго тайма, 23 касания, два удара по воротам издали (не очень сложный для вратаря и заблокированный) и полное отсутствие в штрафной соперника.
«Генчлербирлиги» — «Фенербахче» (3 место) 1:2.
Кубок. Полуфинал. «Фенербахче» — «Истанбул Басакшехир» 2:2 (9:10 по пенальти). «Фенер» вылетает. Александр Караваев дважды не попал в заявку.
Хорватия
За тур до конца первенства стало ясно, что «Осиек» останется четвертым. В клубе этот результат восприняли с радостью, вспоминая тяжелые последние годы. Одним из главных героев команды весенней части, да и всего сезона, стал Дмитрий Лепа. Слабо начав свою каденцию в «Осиеке», в 2017-ом году украинец забил восемь мячей, выйдя на показатели 9+5 по схеме «гол+пас». Во многом благодаря этому он получил специальный приз от ультрас клуба, вручаемый лучшему игроку сезона за «влияние на поле и за его пределами и за подобающее отношение к клубу и его болельщикам».
По сообщению журналиста официального сайта клуба, полузащитник был весьма удивлен и обрадован, услышав о завоевании этого приза, одним из предыдущих обладателей которого является киевский динамовец Домагой Вида. К сожалению, отблагодарить болельщиков в матче против загребского «Динамо» (0:1) и помочь команде продлить домашнюю серию побед до восьми матчей он не смог. Как и партнеры, отыграв слабо и запомнившись лишь желтой карточкой.
В региональном дерби в гостях против «Цибалии» (1:1) за несколько дней до этого он был гораздо продуктивнее. На его счету две классных подачи угловых, с которых партнеры головой в упор пробивали неточно либо в стоявшего на линии защитника. Навес слева с игры под еще один удар головой (суперсейв вратаря). А главное — результативный пас, несколько похожий на ассист Лучкевича. Разве что в саму штрафную, а не на ее угол.
Польша
На протяжении большей части сезона, а именно 20-ти туров (в том числе десяти последних) лидером Экстракласы являлась «Ягеллония». Однако в решающий момент подопечные Михала Пробьержа не выдержали. 0:4 в Гданске от «Лехии» и всего лишь 0:0 дома с «Легией» (не проигрывающей в Белостоке с 2009-го) оставили именно столичную команду на первом месте с двухочковым перевесом за два тура до конца первенства. А сзади еще и поджимают та же «Лехия» и «Лех», у которых, как и у «Яги», 38 очков.
В первом из матчей Тарас Романчук был заменен на 81-ой минуте
Матч же с «Легией» был совершенно скучным и наполненным жесткой борьбой с минимумом футбола и всего тремя ударами в створ ворот. Романчук запомнился разве что прострелом под удар с 17-ти метров (вратарь) и желтой карточкой,
Владимир Костевич и в матчах против «Легии» (0:2) и «Лехии» (0:0, желтая карточка) был лучшим в «Лехе» по «кроссам» в штрафную с
«Корона» (5) — «Висла» 3:2. Сергей Пилипчук заменен в перерыве
Путивцев принял участие в двух скучных матчах с минимумом опасных моментов. И все же не смог предотвратить по навесу на авторов голов в каждом из них, хотя был близок к мячу. В матче против «Погони» (1:1) еще и грубо ошибся, но вратарь спас. Тогда же Владимир Коваль (восемь минут) неточно пробил штрафной. В матче против «Короны» форвард остался в запасе. «Термалика» на восьмом месте.
Испания. Завершающий тур. «Малага» (11) — «Реал Мадрид» 0:2. Денис Бойко — запас.
Сегунда. «Нумансия» — «Луго» (9) 0:1. Василий Кравец — полный матч и желтая карточка.
Италия. Серия Б. «Фрозиноне» (3) — «Про Верчелли» 2:1. Василий Прийма — запас.
Кипр. Завершающий тур. «Эрмис» (7) — «Этникос» 3:4. Ярослав Мартынюк — полный матч и желтая карточка.
Болгария. «Лудогорец» (чемпион) — «ЦСКА» 1:1. «Левски» — «Лудогорец» 1:3. Игорь Пластун — два полных матча.
«Черно Море» — «Дунав» (5) 1:2. Алексей Ларин — 31 минута и желтая карточка. «Дунав» — «Левски» 0:1. Ларин — запас.
Австрия. Второй дивизион. «Капфенберг» (6) — «Блау-Вайсс» 3:2. Евгений Будник — гол (третий в сезоне) и желтая карточка.
Чехия. «Збройовка» (11) — «Виктория» Пльзень 0:1. Борис Тащи — полный матч.
Литва. «Атлантас» — «Йонава» (6) 0:1. Максим Марусич — гол и желтая карточка.
Македония. «Вардар» (чемпион) — «Ренова» 2:0. Евгений Новак — полный матч.
Черногория. «Единство» — «Петровац» (9) 3:1. Андрей Корнийчук — 15 минут.
Венгрия. «Дьирмот» (вылетел) — «Вашаш» 1:2. Александр Надь — полный матч.
«МТК» (11) — «Дьошдьор» 0:0. Юрий Коломоец — запас.
Словения. «Целье» — «Рудар» (7) 1:1. Илья Марковский — запас. «Рудар» — «Алюминий» 2:2. Марковский — вне заявки.
Сербия. «Металац» (вылетел) — «Нови Пазар» 3:0. Тарас Бондаренко — гол.
Португалия. Завершающий тур. «Эшторил» (10) — «Арука» 4:2. Дмитрий Ярчук — 83 минуты и желтая карточка.
Сегунда. Завершающий тур. «Деспортиво Авеш» — «Фафе» (вылетел) 3:0. Дмитрий Литвин — автогол.
Азия. Кубок АФК. «Дордой» (Кыргызстан) — «Истиклол» (Таджикистан) 1:4. «Истиклол» обеспечил выход из группы. Артем Барановский — полный матч.
В последних двух турах чемпионата России игровые минуты получал Тарас Михалик. А именно 87 в матче «Урал» — «Локомотив», победа гостей со счетом 2:1. И все 90 — в матче против «Зенита» (0:2). «Локо» закончил сезон восьмым, попутно завоевав Кубок. Также на поле появлялся Денис Кулаков, отыгравший полные матчи за «Урал» против «Уфы» (0:1) и того же «Локомотива». Его команда на 11-ом месте. Полный матч отыграл и Филипп Будковский за «Анжи» дома против «Ростова» (1:2), получив желтую карточку. Форвард гостей Марко Девич заменен в перерыве. Команда Будковского закончила сезон 12-ой, команда Девича — шестой.
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